Въча, външният ринг и Летище Пловдив: Георги Янев с първи приоритети

Новият областен управител на Пловдив Георги Янев официално встъпи в длъжност днес и обяви три стратегически приоритета в дейността си. Той получи ключа и печата на институцията от досегашния областен управител проф. д-р Владислав Попов. Двамата проведоха работна среща, на която проф. Попов представи информация по ключовите теми в работата на Областна администрация и текущите въпроси, които предстои да бъдат решавани. Символичното предаване на властта се състоя в присъствието на целия екип.

Официално: Георги Янев е новият областен управител на Пловдив

„По време на служебния кабинет Областна администрация – Пловдив работи с ясна визия и последователност, като съчета приемственост с реални стъпки за надграждане на ключови политики. Постигнахме висока координация между институциите в управлението на риска, предприехме стъпки за ускоряване на стратегическите инфраструктурни проекти и в същото време гарантирахме провеждането на прозрачни и спокойни избори. Поставихме акцент върху социалните и образователните политики, подкрепихме бизнеса и укрепихме международните партньорства. Резултатите показват, че когато институциите работят заедно, регионът печели“, заяви проф. Попов пред екипа и благодари на всички за съвместната работа през последните два месеца и половина. По думите му той оставя стабилна администрация, в която работят много добре подготвени експерти.

„Благодаря на проф. Попов за подробния отчет по всички основни направления на дейността, който ми оставя, за да навляза максимално бързо в тази позиция. А това е важно, тъй като редовното правителство вдига високо темпото. Хората очакват ясни действия за подобряване на живота си и решаване на проблемите на държавата, натрупани по време на политическата нестабилност през последните години“, заяви новият областен управител.

Той очерта и важните приоритети за мандата си така: „Имаме огромния шанс точно сега да реализираме най-важните проекти за Пловдив и областта, които са стояли и пред предишните областни управители и са зависели от държавата. Сега имаме кабинет с по-дълъг хоризонт, министри и народни представители от града и областта, които са готови да работят. Затова ще кажа: днес е времето да поставим следните три абсолютни приоритета:

– водоснабдяването от язовир „Въча“ – единственият устойчив източник, който може да осигури стабилна и безопасна вода за над половин милион души;

– завършването на външния ринг на Пловдив, без който градът се задъхва от трафик, а регионът не може да расте;

– превръщането на Летище Пловдив в реален икономически двигател за Южна България.

Това са проекти от национални по мащаб, които изискват държавна подкрепа, специален нормативен режим и координация на институциите. От тях зависи бъдещето развитие на региона, и аз поемам ангажимента да работя за това“.

В изявлението си той благодари на проф. Попов още за перфектната работата по време на изборите и подчерта, че ще надгради постигнатото в дух на приемственост, ще провежда политиките на правителството и ще продължи ефективното взаимодействие с институциите и общините.