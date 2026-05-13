НСО свали охраната на Борисов и Пеевски

Националната служба за охрана е свалила охраната както на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, така и на председателя на ДПС Делян Пеевски. Решението е взето на заседание на Специализираната комисия по чл. 23 от Закона за НСО.

Новината първо бе потвърдена от Делян Пеевски в социалните мрежи. Той посочи, че решението идва и след поискана от него още през декември миналата година оценка дали са налице обстоятелствата, наложили държавната му охрана.

„Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения“, написа Пеевски, като добави, че с това „една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за боклук“.

От ПП-ДБ нееднократно настояваха охраната на Пеевски да бъде прекратена, включително и в началото на работата на новото Народно събрание.

Малко по-късно от парламентарната група на ГЕРБ съобщиха, че охраната на Бойко Борисов също е била свалена.

„Тук не става дума за Борисов, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР“, коментира Томислав Дончев. Според него решението изглежда „емоционално“, а не институционално.

Той подчерта, че сигурността на настоящите и бившите министър-председатели е въпрос от първостепенно значение за държавата.

От своя страна Тома Биков заяви, че оттук нататък отговорността за сигурността на Борисов е на премиера Румен Радев.