Вятърът бутна дърво върху Чаената къща в Капана

За премахване на опасното дърво е била издадена заповед още през юли

Силните пориви на вятъра събориха дърво в района на ул. „Абаджийска“ в пловдивския квартал Капана. Инцидентът е станал в момент, в който на мястото не е имало пешеходци, поради което няма пострадали.

Дървото се е намирало в непосредствена близост до антикварна книжарница „София Т.“, срещу Чаената къща – място с интензивен пешеходен трафик. Оказва се, че още през юли е била издадена заповед за премахването му заради опасното му състояние, но до момента не са били предприети реални действия.

Жителите и търговците в района изразяват сериозно недоволство, тъй като многократно са сигнализирали институциите за риска, без да получат адекватна реакция.

След падането на дървото на място са изпратени екипи на пожарната. Заради силния вятър в града продължават да постъпват сигнали за сходни инциденти.