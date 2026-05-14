Пловдивски ученици демонстрираха зелени технологии в нов STEM център

Количка, задвижвана от водород, лампи, които светят от ток, създаден от ветрогенератор и от соларни панели, и модерна метеорологична станция – това демонстрираха ученици от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника по време на откриването на новия STEM център.

Центърът носи името „Зелени технологии и устойчиво развитие“ и е създаден по Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.

“В съвременната световна ситуация всички виждаме колко критично зависими сме от традиционните горива. Ето защо обучението в сферата на възобновяемите източници е толкова важно. Днес тук нашите ученици ще овладеят новите технологии, за да се грижат за ресурсите на природата разумно и с мисъл за утрешния ден. Вярвам, че в това ново пространство те ще открият своето вдъхновение и ще пораснат като личности, които ценят природата и създават един по-чист и устойчив свят”, каза директорът на училището инженер Людмила Ганчева при прерязването на лентата.

Още в първата зала Теодор Костов от 10 клас впечатли гостите, показвайки как един 800 ватов вентилатор, който пресъздава вятъра в природата, задвижва ветрогенератор и така произвежда електрически ток. На специално табло друг ученик показа как се съхранява енергията – така всеки в домакинството може да реши как да изпозва тази енергия – дали с енергоспестяваща лампа или с обикновена крушка.

Умело боравене с техниката показаха ученици и от съседната зала, които демонстираха важните стъпки как може да произведем ток от слънчевата светлина в слънчеви панели.

Особен интерес предизвика и опитът на Златомир от 11 клас – той показа как водата може да бъде използвана като чист източник на енергия. Ученикът демонстрира как количка се движи с помощта на водород, като обясни етапите на създаването на тази енергия.

Топло време в петък и без дъжд – тази прогноза направи Григор от 11 клас, ползвайки модерна метеорологична станция, с която боравят в един от STEM кабинетите.