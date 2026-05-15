Инфлацията в България продължава да расте

Храните и горивата поскъпват най-силно

Годишната инфлация в България е достигнала 6.8% през април 2026 г., а само за последния месец цените са нараснали с 1.8%, показват най-новите данни на Националния статистически институт. От началото на годината инфлацията вече е 3.7%.

Най-сериозно увеличение през април е отчетено в сектор „Транспорт“, където цените са скочили с 9%. Следват облеклото и обувките със 7.9%, както и хранителните продукти и безалкохолните напитки с ръст от 1.7%.

При храните най-осезаемо е поскъпването при зеленчуците. Доматите са с близо 29% по-скъпи спрямо март, пиперът – с почти 25%, а зелето – с над 18%. Нагоре вървят и цените на агнешкото месо, бананите, свинското месо, лука и част от млечните продукти.

На обратния полюс остават кафе, картофи, зрял боб, сирене и кашкавал, при които е отчетено поевтиняване.

Сериозен скок има и при горивата. Газът пропан-бутан за автомобили е поскъпнал с над 26%, дизелът – с близо 20%, а бензинът А95 – с над 9%. Осезаемо увеличение има и при международните самолетни полети.

Поевтиняване е отчетено при някои електроуреди, климатична техника, телевизори, както и при туристически пакети и хотели в страната.

Данните на НСИ показват още, че за последните пет години натрупаната инфлация у нас вече достига 44.5%.

При т.нар. малка потребителска кошница, която отразява разходите на най-нискодоходните домакинства, месечната инфлация е 1.5%, а годишната – 4.5%, като и там най-сериозно поскъпват хранителните продукти.