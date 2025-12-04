Обищната не получава и стотинка от Коледния базар до Централна поща

Прецедент без аналог, въпреки ясни нормативни правила и активна търговска дейност

Организаторите на фестивала „Коледа в Пловдив“ не плащат такса на Община Пловдив по Наредбата на Общински съвет за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив, разбра Под тепето. Таксите са определени в Приложение № 2 (Изм. – Р. № 509, взето с Протокол № 21 от 19.12.2024 г., в сила от 1.01.2025 г.) – Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по

чл. 72 от ЗМДТ

Прецедент без аналог в последните мандати

Журналистическата ни проверка показа, че подобно освобождаване от такси не е правено в последните няколко мандата.

Свързахме се и с организатори на други събития от коледно-новогодишния календар в Пловдив. Ето какво установихме:

Организаторите на Ледената пързалка потвърдиха, че заплащат около 20 000 лева такса за разполагане на съоръжението. Освен това депозират и гаранция по сметка на общината за евентуални щети.

Организаторът на Коледния базар „Капана“ – Никола Сивков, потвърди, че винаги плаща такса за разполагане на обекти и цитира приблизително същите суми като при пързалката.

„Когато се касае за базар и събитие с търговска дейност, следва да се заплащат такси по наредбите на Община Пловдив“, заяви той. Сивков подчерта, че наличието на търговска дейност изключва възможността за освобождаване от такси. „Очаквам си фактурата и с кеф ще си платя таксата, както винаги“, добави той.

По информация на медията ни, и организаторите на Немския коледен базар, който се провеждаше преди години, също са заплащали утвърдените тарифи.

Какво казва Общината?

На въпроса ни към пресцентъра на кмета – „Колко плащат организаторите на фестивала ‘Коледа в Пловдив’ за разположените къщички от двете страни на Централна поща?“ – оттам отговориха лаконично:

„И двата базара не плащат. Това са събития по утвърден график, на които Община Пловдив е съорганизатор.“

Проблемът?

Според нашата журналистическа проверка – никога досега съорганизаторството не е освобождавало никого от задължението за заплащане на такси, когато се извършва търговска дейност върху общински площи. Оставяме на читателите да преценят дали този отговор съответства на установените от нас факти.

Фактологията: търговска дейност има, приходи – също.

Факт е, че от години Пловдив има голям Коледен базар и досега всички организатори са заплащали такси, независимо от съорганизаторството на общината.

Факт е и че на настоящия базар се извършва търговска дейност. Това е безспорно и видимо – продават се храни, напитки, подаръци и други стоки.

Не по-малко важно е, че организаторите отдават дървените къщички под наем срещу хиляди левове, по данни от нашето проучване. Т. е. налице е частна търговска печалба, реализирана на общински площи.

Наредбата не предвижда освобождаване от такси при съорганизаторство

Никъде в нормативния акт не е записано, че общината може да освободи от такси частни организатори, когато тя е съорганизатор. Още повече, че съорганизаторът финансира събитието с 40 000 лева.

Какво казва законът – юридически анализ

1. Нормата е ясна Раздел VI, чл. 44 от Наредбата: Кметът и упълномощени лица упражняват контрол по спазването на наредбата; Нарушенията се установяват с актове за административни нарушения; Наказателните постановления се издават от кмета или упълномощен заместник.

Тоест: Спазването на наредбата не е въпрос на интерпретация, а на административен контрол.

Търговска дейност = задължителни такси

Съгласно чл. 72 от ЗМДТ: ползването на общински терени за търговска дейност се таксува. В случая безплатно ползване би било възможно само при липса на търговска дейност, а такава очевидно има.

Съорганизаторството не е правно основание за освобождаване

Нито Наредбата, нито ЗМДТ съдържат текст, който позволява: освобождаване от такси; при наличието на търговска дейност; в резултат на съорганизаторство с общината.

Ако подобно освобождаване е било направено, то липсва нормативно основание.

Според установените от нас факти, отказът от събиране на такси от този конкретен базар е прецедент. Въпросът е защо!

Оставяме на пловдивчани да преценят дали обяснението „съорганизаторство“ е достатъчно, за да оправдае липсата на дължими приходи към градската хазна.