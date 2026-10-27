Съдът остави в ареста украинец, обвинен за трафик на над 221 кг марихуана

Апелативен съд – Пловдив потвърди определение на Хасковския окръжен съд, с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 42-годишен гражданин на Украйна.

В. Г. е обвинен за това, че на 12.10.2026 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, общ. Свиленград, обл. Хасково, с товарен автомобил, с влекач, без надлежно разрешително, направил опит да пренесе през границата на страната, от Р България в Р Турция, високо рисково наркотично вещество – марихуана /канабис/, с общо бруто тегло над 221 килограма, на обща стойност над 1.8 милиона лева, като деяние е останало недовършено по независещи от дееца причини /поради откриване на наркотичното вещество от митническите служители на МП „Капитан Андреево“/. Според Наказателния кодекс предвидената санкция е от 10 до 15 години лишаване от свобода и глоба.

Апелативният съд счита, че от събраните до настоящия момент доказателства може да се направи обосновано предположение за съпричастност на В. Г. към обвинението, което му е повдигнато.

Тъй като обвиняемият е чужд гражданин съдът намира, че той няма уседналост и адрес в страната и съществува реалната опасност от укриване. Има риск и от извършване на престъпление, които се извежда от тежестта на предвиденото в закона наказание.

Предвид гореизложеното съдът счита, че именно мярката за неотклонение „задържане под стража“ е адекватна на този етап от разследването.

Определението на апелативния съд е окончателно.