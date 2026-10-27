Пловдив се включва в международния фестивал Дни на палестинското кино по света

За втора поредна година Пловдив ще бъде част от международния филмов фестивал Дни на палестинското кино по света. Мотото на изданието през 2026 г. е „Кино отвъд границите. Истории, които не могат да бъдат изтрити.“. За последните 4 години от платформа за разпространение на палестинско кино проектът се превръща в глобално трансгранично движение, към което тази година се присъединяват над 80 държави с над 300 прожекции в дните около 2-ри ноември.

Традиционно фестивалът се провежда в дните около 2-ри ноември – годишнината от Балфурската декларация, като символно обединение пред историята, която продължава да оформя и нашето настояще. Повече от век след колониалното обещание, дадено за сметка на палестинска земя и човешки животи, се събираме, за да кажем: Ние все още сме тук. Нашите истории са все още живи. Гласовете ни няма да бъдат заглушени.

Прожекцията в Пловдив ще се проведе в неделя, 01.11.2026 г. от 14:00 – 17:30 ч. в Jazz Cafe Plovdiv, домакин и организатор на събитието отново е неформалният граждански колектив „Коректив“. Програмата включва два пълнометражни документални филма и специална селекция от 4 кратки филма, продуцирана от FilmLab Palestine в подкрепа на млади творци от Газа.

Пловдивската публика ще може да види филма Foragers („Събирачи“, 2022) на палестинската режисьорка Джумана Манна, който разказва за окупацията на достъпа до природа на Западния бряг и как израелските закони за опазване на биоразнообразието се превръщат в инструмент за надзор и наказание. Във втория блок ще гледаме документалната класика на сирийския режисьор Мохамад Малас The Dream („Сънят“, 1987), която представя сънищата на палестинските бежанци по време на гражданската война в Ливан. А четирите къси филма от поредицата Gazawyat ще ни дадат възможност да се срещнем от първа ръка с живота, преживяванията, размишленията и мечтите на жени и момичета в Газа.

Събитието е с вход свободен, филмите ще бъдат със субтитри на български и английски и ще бъдат съпроводени от интересни дискусии

КОГА: 01.11.2026 г. (неделя), 14:00 – 17:30 ч.

КЪДЕ: Jazz Cafe Plovdiv, (ул. „Петко Каравелов“ 26)