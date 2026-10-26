Адв. Кристиан Райчев е новият изпълнителен директор на Ботев

Адвокат Кристиан Райчев е новият изпълнителен директор на ПФК Ботев Пловдив. На 25 октомври се проведе Общо събрание на Съвета на директорите на клуба, на което бе взето решение юристът да бъде вписан в състава на Съвета на директорите. След Общото събрание бе взето решение от Съвета на директорите, съгласно което адв. Райчев временно ще изпълнява функциите на изпълнителен директор на клуба.

Кристиан Райчев е доктор по международно частно право и гл. асистент в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От лятото на 2025 година той е част от екипа на ПФК Ботев Пловдив, като отговаря за правните въпроси на клуба и международните дела пред ФИФА.