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Адв. Кристиан Райчев е новият изпълнителен директор на Ботев

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:22ч, понеделник, 26 октомври, 2026
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Адвокат Кристиан Райчев е новият изпълнителен директор на ПФК Ботев Пловдив. На 25 октомври се проведе Общо събрание на Съвета на директорите на клуба, на което бе взето решение юристът да бъде вписан в състава на Съвета на директорите. След Общото събрание бе взето решение от Съвета на директорите, съгласно което адв. Райчев временно ще изпълнява функциите на изпълнителен директор на клуба.

Кристиан Райчев е доктор по международно частно право и гл. асистент в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От лятото на 2025 година той е част от екипа на ПФК Ботев Пловдив, като отговаря за правните въпроси на клуба и международните дела пред ФИФА.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:22ч, понеделник, 26 октомври, 2026
0 126 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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