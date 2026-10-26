В ранните часове на президентския вот областта започна по-активно, но следобед градът обърна тенденцията

Колко гласуваха и как се разпределиха гласовете между Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев в двата избирателни района

Пловдив-град приключи президентския вот на 25 октомври с по-висока избирателна активност от Пловдив-област. Това не е прецедент: същото се случи и на двата тура на президентските избори през ноември 2021 г., показва справка в данните на Централната избирателна комисия.

Разликата във вчерашния вот се видя в хода на изборния ден. Към 11:00 часа в Пловдив-град бяха гласували 4,65% от избирателите, докато в областта активността беше 5,30%.

Няколко часа по-късно съотношението вече беше обратното. Към 16:00 часа градът отчете 17,85%, а областта — 13,98%.

Какво показват предишните президентски избори?

На първия тур през 2021 г., проведен заедно с парламентарните избори на 14 ноември, избирателната активност в Пловдив-град достигна 39,76%, а в Пловдив-област — 33,97%.

На балотажа седмица по-късно, на 21 ноември, градът отново беше напред. Активността в 16-и МИР достигна 35,92%, срещу 31,69% в 17-и МИР. Данните са от официалната статистика на ЦИК.

Така и на двата тура през 2021 г. Пловдив-град изпреварва областта по крайна избирателна активност. Вчерашният резултат се вписва в същата посока, макар че общото равнище на участие е значително по-ниско.

Областта започва по-силно, градът наваксва

Данните от вчерашния вот показват и друга особеност: преднината на областта в началото на деня не се запазва до следобедните часове. Към 11:00 часа разликата е 0,65 процентни пункта в полза на областта. Към 16:00 часа градът вече води с 3,87 процентни пункта.

Това е наблюдение върху конкретния изборен ден, а не достатъчно основание да се твърди, че избирателите в областта по принцип гласуват по-рано, а тези в града — по-късно. За подобен извод е необходимо сравнение на часовите данни от повече избори.

Съпоставката с двата тура през 2021 г. обаче показва, че по-високата крайна активност в Пловдив-град не е изолирано явление. Дали това е устойчива тенденция и при други видове избори, може да се установи само чрез допълнителна проверка на данните от парламентарни, европейски и местни вотове.

Как гласува града и областта?

По данни на ЦИК в 17 МИР – Пловдив-област, за Йотова – Вълчев са гласували 22 073 души, а за Гюров – Кандев – 13 184. В 16 МИР – Пловдив-град резултатът е различен: 30 306 гласа за Гюров – Кандев срещу 24 608 за Йотова – Вълчев.

Данните са при обработени 99.95% СИК протоколи в РИК.