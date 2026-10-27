Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“ с прегледи през целия ноември

Безплатните профилактични прегледи са в рамките на кампанията „Здраве за всички“

През целия месец ноември Клиниката по детска хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“ организира безплатни профилактични прегледи за сигурността и здравето на децата от 0 до 18-годишна възраст. Инициативата е част от болничната кампания „Здраве за всички“, която цели да осигури лесен достъп до специализирана медицинска помощ и да стимулира ранната профилактика.

Детските хирурзи подчертават, че малкото дете не е просто умалено копие на възрастния човек, а притежава специфична анатомия, физиология и психика, които изискват специален подход и отношение. В Клиниката по детска хирургия се предлага висококвалифицирана медицинска грижа при всички планови и спешни хирургични заболявания в ранна възраст. Тяхната специализирана дейност обхваща хирургия на новороденото в пълен обем, коремна и гръдна хирургия, колопроктология при вродени и придобити патологии, както и лечение на вродени аномалии на външните полови органи, включително хипоспадия, еписпадия, задържан тестис и фимоза. Екипът осъществява още терапия на съдови аномалии като хемангиоми, лимфангиоми и малформации, справя се с гнойно-септични състояния, ехинококоза и различни видове туморни заболявания в детската възраст.

Клиниката по детска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ има статут на републиканско консултативно звено за цяла Южна България, оказвайки безотказна методична и специализирана помощ. Лечебното звено поддържа активни международни контакти с водещи световни центрове, а специалистите му са преминали квалификационни обучения в страни като САЩ, Канада, Франция, Белгия, Нидерландия, Русия, Полша и Италия. Клиниката осигурява и денонощен (24-часов) прием в условия на спешност за хирургично болни деца до 10-годишна възраст.

Консултациите ще се провеждат през целия ноември всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 часа в амбулаторен кабинет № 1 по детска хирургия от екип, съставен от лекар и медицинска сестра. Кабинетът се на намира на първия етаж при приемните кабинети в базата на болницата на бул. „Пещерско шосе“ № 66. За посещението е необходимо предварително записване на час на телефон 032/ 602 648 (от 9:00 до 12:00 часа).