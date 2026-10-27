Бивш служител на Под тепето основа една от най-бързо развиващите се маркетинг агенции

Всяка завладяваща история започва с любопитство към хората, усет към детайла и смелост да задаваш правилните въпроси – качества, които в редакцията на „Под тепето“ винаги сме поставяли на първо място.

Преди години Стефка Георгиева-Терзиева крачеше по калдъръма на Стария град и из пловдивските улици с тефтер в ръка, търсейки автентичния глас на града като наш репортер.

Днес тя продължава да разказва успешни истории, но на съвсем друга сцена. Стефка е основател и двигател на дигитална агенция ADvantage – екип, който за кратко време си извоюва категорично място сред топ 5 на най-бързо развиващите се агенции за пърформънс маркетинг в страната.

На този изключително наситен пазар нейният екип избра да плува срещу течението: с неподправена честност, желязна точност в сроковете и непримирим фокус върху видимите резултати.

„Работата в „Под тепето“ ме научи на най-важното правило: хората веднага усещат, когато си неискрен или се опитваш да им продадеш фалшив сценарий,“ споделя Стефка.

„В дигиталния маркетинг е абсолютно същото. Собствениците на компании и маркетинг мениджърите са преуморени от теоретични стратегии, които звучат страхотно на хартия, но оставят складовете пълни, а оборотите – незадоволителни. В нашата агенция говорим на един език с партньорите си, скъсяваме дистанцията още на първата среща и отказваме да се крием зад корпоративен жаргон.“

Точно този подход превръща агенцията в стабилен съюзник на онлайн магазините у нас. Независимо дали става дума за оптимизация на процесите, спасяване на изтичащи бюджети или прецизно насочена и печеливша Facebook реклама, фокусът винаги е върху измеримото подобрение: повишаване на оборота, намаляване на цената за привличане на клиент и спестени часове лутане за екипа.

Дигиталният сектор обаче никога не спи, а следващата мащабна промяна вече чука на вратата. Като утвърден авторитет и търсен маркетинг стратег, Стефка Георгиева-Терзиева предстои да се качи на сцената на престижната маркетинг конференция F5 като лектор. Нейната тема засяга въпрос, който вълнува всеки иновативен предприемач в момента, а именно дали новите реклами в ChatGPT ще изместят Google ads.

„Изкуственият интелект не е просто поредната мимолетна мода, а качествена иновация в начина, по който потребителите откриват информация и взимат решения за покупка,“ разкрива тя. „По време на лекцията си в F5 ще покажа реални практически данни: готова ли е рекламата в чат платформите да разклати класическото търсене в Google, как се пренарежда потребителското поведение и как българските предприемачи да заемат активна лидерска позиция, вместо просто да наблюдават промените отстрани.“

Въпреки националния мащаб и сериозните предизвикателства, Стефка не е изгубила онзи естествен, пловдивски дух и вдъхновение, с които читателите ни я познават.

Пътят ѝ от репортерските материали в „Под тепето“ до челните позиции на модерния дигитален бизнес доказва, че най-добрата стратегия си остава класическата: неподправена откровеност, безупречна работна етика и резултати, които сами говорят за себе си.