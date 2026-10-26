Наемите в Пловдив: 500 евро за двустаен, Старият град е най-скъп

Средният наем на двустаен апартамент в Пловдив достига 500 евро месечно, като разликата между най-скъпия и най-евтиния квартал е 355 евро. Най-високи са цените в Стария град, а най-достъпни – в квартал „Христо Ботев“. Това показват данните от първия месечен доклад за пазара на наеми на Domly.

Анализът е направен на базата на 27 292 актуални обяви за жилища под наем от imot.bg, alo.bg и homes.bg, като дублираните предложения са премахнати. Данните са към 25 октомври 2026 г.

В Пловдив медианният наем на едностаен апартамент е 290 евро, а на тристаен – 650 евро. Цената на квадратен метър е около 7,1 евро.

Старият град – 775 евро за жилище под наем

Най-скъпо е в Стария град, където медианният месечен наем достига 775 евро. Следват Център и Коматевският възел, където цената е по 600 евро.

В другия край на класацията е квартал „Христо Ботев“ с медианен наем от 420 евро. В Коматево двустаен или сходно жилище се предлага средно за 445 евро, а в „Гагарин“ – за 449 евро.

Така разликата между най-скъпата и най-евтината зона в Пловдив достига 355 евро месечно.

Как се подрежда Пловдив спрямо останалите големи градове

Пловдив е на трето място по цена на двустайните жилища сред четирите най-големи града в страната. В София медианният наем е 650 евро, във Варна – 550 евро, а в Бургас – 450 евро.

При Пловдив са отчетени 3668 актуални обяви за наеми. В София те са над 10 600, във Варна – близо 6700, а в Бургас – над 2100.

Само 4% от обявите в Пловдив са директно от собственици

Преобладаващата част от предложенията за жилища под наем в Пловдив са публикувани от агенции. Едва 4% от обявите, при които е известно кой ги е публикувал, са директно от собственици.

Делът е сходен със София и Варна, където собствените обяви са съответно 3%. Бургас е с най-висок дял – 7%.

Над 100 „примамки“ са засечени в Пловдив

Анализът обръща внимание и на практиката с необичайно евтини обяви, които могат да се окажат т.нар. „примамки“. Domly определя като подозрителни агенционните предложения, които са с 40% или повече под медианната цена на сходни жилища в същия квартал.

В Пловдив са установени 106 такива обяви, което представлява 2,9% от всички проследени предложения.

Според Domly при този модел евтиният апартамент често вече е отдаден, когато потенциалният наемател се свърже с агенцията, след което му се предлагат други жилища.

Най-голям е делът на подобни предложения в Бургас – 11,9%, или всяка осма обява. В София те са 1,8%, а във Варна – 1,9%.

Докладът използва медианни стойности, при които половината от обявите са под посочената цена, а другата половина – над нея. При наличие на едно и също жилище в няколко сайта предложенията се обединяват и се отчитат като една обява.