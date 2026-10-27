„Градини и паркове“ ще премахне падналите клони в най-скоро време, увери районният кмет

Камъните, които се виждат в края на пътеката към Небет тепе, са от предишното срутище. Те са били подредени там, за да не пречат на преминаването и впоследствие да бъдат премахнати. Това обясни районният кмет на „Централен“ Георги Стаменов пред „Под тепето“ след сигнала за блокирания северен подстъп към тепето.

По думите му нови са опадалите клони, установени при проверката на място. Те ще бъдат отстранени от общинското предприятие „Градини и паркове“ в най-скоро време, допълни Стаменов.

По-рано през деня е извършена проверка на място от експерти, които не са установили следи от търкаляне на камъни по склона или от активирано самосвлачище.

снимките са от обхода на комисията

Райкметът увери, че ще бъде издадена заповед за премахване на сухите дървета и клони и за оформяне на останалата растителност.

Сигналът за състоянието на северния подстъп към Небет тепе беше подаден от Нъшан Деркалестаниан, който разказа пред „Под тепето“, че проблемът продължава от месеци. По маршрута ежедневно преминават живущи в района и туристи.

Ново срутване блокира северния подстъп към Небет тепе