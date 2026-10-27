Камъни и паднали дървета затрупаха пътеката в Стария град. Според сигнал на гражданин проблемът е от месеци, а укрепването на склона така и не е доведено докрай – ВИИДЕО

Ново пропадане е блокирало напълно пътекатаа, която води по северния подстъп към Небет тепе в Стария град. Алеята след стълбите до бомбоубежището е затрупана с камъни, паднаали парчета скали и дървета, а преминаването през участъка е невъзможно. Освен затруднения достъп, ситуацията създава и риск за хората, които ежедневно използват маршрута.

За проблема сигнализира Нъшан Деркалестаниан, който в разговор с репортер на „Под тепето“ разказа, че ситуацията не е от последните дни, а продължава от месеци. Пловдивчаниинът води детето си на училище по този път. По думите му над срутището има временно укрепващо скеле, а камъни за ремонт са били докарани и складирани по-надолу по терена. Въпреки това същинските дейности по укрепването не са започнали или не са доведени до видим резултат, а пропадането продължава да се разраства.

Паднали дървета и опасни клони над пътеката

Освен срутилите се камъни, допълнителен риск създават и дърветата над участъка. По сигнала на Деркалестаниан има изсъхнали дървета и счупени клони, а две паднали дървета са се задържали върху друго сухо дърво. Състоянието им поражда опасения, че могат да паднат върху преминаващи хора.

По северния подстъп минават живущи в района, както и туристи и гости на Пловдив. Маршрутът се използва и от хора, които водят децата си до близкото арменско училище.

При ново разместване на скалите или падане на дървета съществува риск от инцидент. Затова освен възстановяването на пътеката е необходимо да бъде оценено и състоянието на растителността над нея.

Проблемът се връща след предишното пропадане

Това не е първият случай на срутване в участъка. През април 2025 г. обилни валежи предизвикаха пропадане на част от подпорната каменна стена край Небет тепе. Тогава бяха предприети мерки за обезопасяване, а възстановяването на стената премина през продължителна процедура по подготовка и одобряване на проект.

Укрепиха срутилата се стена на Небет тепе

Сегашното пропадане отново поставя въпроса доколко предприетите мерки са достатъчни и кога ще бъде извършено трайно укрепване на склона.

Според сигнала на гражданина по проекта вече са били изразходвани публични средства, включително европейско финансиране.

Защо се срути част от подпорната стена на Небет тепе?

Към момента основният непосредствен проблем е блокираният достъп и опасността за хората в района. Пловдивчанинът разказва, че по дължинаата на пътеката има множество изсъхнали дървета и надвиснали клони, които също застрашават здраавеето на местниите и туристите.

Очаква се Община Пловдив да предприеме действия за обезопасяване на мястото и да даде информация кога ще бъде възстановен северният подстъп към Небет тепе.

„Небет тепе е кула на духа“