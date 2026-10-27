„80“ в памет на Минчо Панайотов събира негови ученици в Пловдив

Изложба в памет на художника и дългогодишен преподавател Минчо Панайотов ще събере в Пловдив творби на негови ученици от различни поколения. Експозицията „80“ ще бъде открита на 4 ноември от 18 часа в Залите за временни експозиции на Градската художествена галерия на ул. „Княз Александър I“ №15.

Заглавието на изложбата препраща към годините, които Минчо Панайотов щеше да навърши, а в експозицията ще бъдат представени общо 80 творби. Така изложбата се превръща в своеобразна почит към художника, който освен със собственото си творчество остава в паметта на Пловдив и като учител на поколения местни творци.

Минчо Панайотов (1944–2025) е работил повече от две десетилетия в Градската художествена галерия като уредник. Именно в пространството, с което е свързана значителна част от професионалния му път, негови ученици и колеги ще представят свои произведения в негова памет.

В изложбата участват творци от различни поколения, сред които Алек Александров, Бояна Попова, Валентин Моллов, Вихра Григорова, Владимир Паскалев, Галина Тодорова, Георги Иванов – Жорж Трак, Дарина Рац, Диана Панайотова, Димитрина Дойчинова, Димитър Стоилов, Емил Миразчиев, Иван Митев, Иван Неделчев, Иван Тотев, Иван Узунов, Иван Чолаков, Ирена Ганчева, Ирина Гърдева, Красимир Ангелов, Моника Роменска, Наташа Кюпова, Николай Томов, Панайот Панайотов, Светлозар Чавдаров, Тодор Панайотов, Тома Ненов, Шевкет Сюнмез, Янко Ненов и други.

Куратори на изложбата са Панайот и Тодор Панайотови, а Панайот Панайотов е автор и на плаката и каталога към експозицията.

На 13 ноември от 15 часа ще се проведе и среща-разговор, посветена на Минчо Панайотов и неговото творчество и преподавателска дейност.

Изложбата „80“ може да бъде разгледана до 24 ноември 2026 г. в Залите за временни експозиции на ГХГ Пловдив.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по програма „Култура“, компонент „Фестивали и значими събития“, и е част от Културния календар на града за 2026 г.

Снимка: Архив