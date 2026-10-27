България остава сред страните с най-висока смъртност по пътищата в ЕС

България продължава да е сред държавите в Европейския съюз с най-много жертви на пътнотранспортни произшествия спрямо броя на населението. Това показват окончателните данни на Европейската комисия за пътната безопасност през 2025 г.

През миналата година по пътищата на ЕС са загинали общо 19 350 души. Броят им е с 3% по-нисък в сравнение с 2024 г., а спрямо 2019 г. намалението достига 15%.

Въпреки общото подобрение България остава на последно място по този показател заедно с Румъния и Хърватия. У нас през 2025 г. са отчетени 71 загинали при катастрофи на всеки един милион жители.

По-висока смъртност спрямо населението няма друга държава от ЕС. Румъния е с 68 жертви на милион души, а Хърватия – с 65.

В противоположния край на класацията са Швеция и Дания. Те отчитат съответно 19 и 24 загинали на милион жители и запазват позициите си сред страните с най-безопасни пътища в Европа.

Целта е наполовина по-малко жертви до 2030 г.

Намаляването на броя на загиналите през 2025 г. е част от тенденцията за подобряване на пътната безопасност в ЕС, но според Европейската комисия напредъкът остава недостатъчен за постигане на поставените цели.

Европейският съюз си е поставил задача до 2030 г. броят на загиналите и тежко ранените при катастрофи да бъде намален наполовина. Целта е заложена в десетгодишната стратегия за пътна безопасност, която се изпълнява от 2021 г.

Предварителните данни за първата половина на 2026 г. дават известни основания за оптимизъм. Повече държави членки са отчели спад на загиналите с над 5% спрямо същия период на 2025 г., отколкото са страните, в които броят им се е увеличил.

Европейската комисия ще продължи да следи развитието на показателите и да подпомага държавите членки при предприемането на мерки за ограничаване на риска на пътя.

„Пътната безопасност не се изчерпва с правила и разпоредби. Става дума за спасяването на човешки животи и предотвратяването на трагедии, които засягат семейства и общности в цяла Европа“, коментира европейският комисар по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас.

По думите му всеки загубен живот на пътя е неприемлив и целта трябва да бъде хората да могат да стигат безопасно до своите дестинации, независимо къде пътуват и какъв транспорт използват.