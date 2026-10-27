Прокуратурата предаде на съд убиеца от Столипиново, застрелял съпругата си

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт спрямо П.К., на 45 г. Той е предаден на съд за това, че на 17.08.2025 г. в гр. Пловдив умишлено е умъртвил 37-годишна жена, като деянието е извършено по начин и със средство, опасни за живота на мнозина – възпроизвеждане на изстрели с незаконно притежаван пистолет „Макаров“ със заличен номер, и в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 116, ал. 1, т.6 и т.6а, вр. чл. 115 от Наказателния кодекс.

П.К. е обвинен и за това, че на същата дата и място е предоставил оръжие и боеприпаси за огнестрелно оръжие – боен пистолет „Макаров“ със заличен номер, и боеприпаси – 8 броя патрони в него, на лице, ненавършило 18 години – 9-годишно момче (престъпление по чл. 338 ал. 2 от Наказателния кодекс). Той е обвинен и за това, че на неустановена дата до 17.08.2025 г. държал огнестрелно оръжие без надлежно разрешение.

П.К. и пострадалата жена били съпрузи, имали деца. Между тях възниквали често конфликти. Една от причините за споровете била, че жената започнала работа в магазин в гр. Пловдив, а съпругът й бил против и настоявал да напусне. Жената споделяла, че П.К. често упражнявал спрямо нея домашно насилие. Той й отправял закани, че ако не напусне магазина ще я изгони от общото им жилище, заплашвал я с незаконния пистолет и с нож.

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Жената споделяла пред свои познати, че ще подаде жалба срещу него. Поради тази причина тя напуснала семейното жилище и се прибирала при родителите си в апартамента им в гр. Пловдив. Взела и едно от децата – 9-годишното момче. На 17 август 2025 г. около 16,50 ч. след като приключила работа, тя се отправила към жилището на родителите си. Пред блока, където живеели, се намирал и П.К., нейни роднини и 9-годишното момче. Когато я видял, мъжът отново поискал да се върне в семейното жилище. Тя отказала. П.К. се ядосал, приближил се към малолетния си син, на когото бил дал да държи незаконния пистолет, взел оръжието и го насочил срещу жената. Тя се изправила и на разстояние от около един метър П.К. я прострелял в тялото два пъти. Пострадалата паднала до близкия автомобил. П.К. прострелял и себе си в областта на корема, като по-късно бил откаран в болница за лечение и се възстановил. Пристигналите на място полицейски и медицински екипи констатирали смъртта на пострадалата.

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Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.