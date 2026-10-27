Нови правила за регистрация на коли влизат в сила от днес

Отпада проверката на канал за някои автомобили, ограничават издаването на транзитни табели, а за наследени коли има промени в реда за регистрация

Нови правила за регистрация и отчет на моторните превозни средства влизат в сила от днес, 27 октомври. Измененията в Наредба I-45 на Министерството на вътрешните работи са обнародвани в „Държавен вестник“, брой 97 от 23 октомври 2026 г., съобщават от ОД на МВР – Пловдив.

Промените засягат някои от най-често използваните услуги в сектор „Пътна полиция“ – проверките на автомобилите, издаването на транзитни регистрационни табели, смяната на двигател и регистрацията на наследени превозни средства.

Кога автомобилът трябва да мине през канал?

Проверка на канал ще се извършва при промяна на регистрацията на автомобила в друга област, както и при промяна на собствеността, когато от първата му регистрация не са изминали повече от 10 години.

Отпада изискването за проверка на канал за автомобили, регистрирани в България преди повече от 10 години. Няма да е необходима такава проверка и при промяна на вида на горивото или на екологичната категория в свидетелството за регистрация, както и при издаване на дубликат на изгубена част I или част II на регистрационния документ.

До три пъти транзитни табели за един автомобил

Транзитни регистрационни табели ще могат да се издават за едно и също превозно средство не повече от три пъти.

При смяна на двигателя вече няма да се изисква документ за собственост на новия агрегат. Номерът на двигателя ще се вписва при проверката на канал. Ако новият двигател е с различен код или тип, ще са необходими технотест и удостоверение за промяна в конструкцията на превозното средство.

Какво се променя при наследен автомобил?

Когато автомобил е придобит по наследство от двама или повече души, регистрацията му ще може да бъде извършена по искане на един от наследниците, без писмено пълномощно от останалите. В свидетелството за регистрация ще бъдат вписани и другите съсобственици.

Един наследник ще може да поиска и прекратяване на регистрацията, но само при определени обстоятелства – разкомплектоване на автомобила, тотална щета, конфискация или отнемане, както и унищожаване при пожар или природно бедствие. В останалите случаи заявлението трябва да бъде подадено от всички наследници или от един от тях с пълномощно от останалите.

Служебно прекратяват регистрацията на някои наследени автомобили

Според новите правила регистрацията на превозно средство, чийто собственик е починал преди 7 септември 2025 г., ще бъде прекратена служебно в Националния регистър на пътните превозни средства и техните собственици, ако наследниците не са заявили промяната.

Това ще се случи шест месеца след влизането в сила на наредбата – тоест след 27 април 2027 г.

От ОД на МВР – Пловдив напомнят на водачите да се запознаят с новите изисквания, които се прилагат от днес.