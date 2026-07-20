Досегашният началник на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Пловдив Радослав Начев е временно преназначен на длъжност заместник-директор, като му се присъжда званието „комисар“, съобщиха от пловдивската полиция. От там припомнят, че същия ръководен пост той заемаше и в периода от 8 декември 2022 г. до 12 октомври 2023 г.

Радослав Начев е роден през 1983 г. в Пловдив. През 2007 г. се дипломира по специалност „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ в Академията на МВР и започва професионалната си реализация като полицейски инспектор в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Пловдив. През 19-годишната си служба на два пъти застава начело на този сектор, а също ръководи и секторите „Специализирани полицейски сили“ и „Специални тактически действия“. През декември 2021 г. до първото му назначаване като заместник-директор, той е бил заместник-началник и началник на отдел „Пътна полиция“ в Столична дирекция на вътрешните работи.