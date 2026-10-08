Премахват незаконни постройки, за които има данни, че са използвани като наркодепа и скривалища на дилъри

Багери започнаха да събарят незаконни постройки в пловдивския квартал „Столипиново“, за които има данни, че са свързани с наркоразпространение. Акцията, която започна преди ден и продължава и днес, е част от мерките за ограничаване на търговията с дрога, за които настоява ръководството на пловдивската полиция.

Освен обекти, за които има информация, че са използвани като тайни наркодепа и скривалища на дилъри, се премахват и други незаконно изградени къщи. Част от собствениците вече са започнали доброволно да отстраняват постройките в определения срок, уточни кметът н арайон „Източен“ Емил Русинов.

„На един от адресите живеят лица, които назад във времето са осъждани за разпространение на наркотични вещества. Последната присъда на едно от лицата е буквално преди около три месеца“, заяви директорът на ОД на МВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов пред Nova телевизия тази сутрин.

По думите му в масивни метални врати и огради са били направени отвори, през които наркотиците са предавани директно на купувачите.

Акцията е сред мерките, обсъдени между полицията и районната администрация за пресичане на наркоразпространението, с особен акцент върху фентанила.

„Органите на Министерството на вътрешните работи ще приложат цялата строгост на закона, включително и с други институции, така че чувството за справедливост да се върне в общественото ни пространство“, заяви Костадинов.

От районната администрация очакват броят на незаконните обекти, които ще бъдат премахнати, да продължи да расте.

Снимки: ОД на МВР – Пловдив