Не всички от най-добрите ресторанти се намират на най-оживените улици. Понякога най-запомнящите се места са онези, които откриваш случайно – и след това препоръчваш на всеки свой приятел.

Patriki е едно от тези малки кулинарни открития в сърцето на Пловдив, само на няколко крачки от Капана. Макар да е встрани от най-натоварения туристически поток, ресторантът печели своите гости с нещо много по-ценно – спокойствие, внимание към детайла и усещане за истинско гостоприемство.

Концепцията на кухнята е изградена около баланса и удоволствието от храната. Менюто следва сезоните, а всяко ястие се приготвя с висококачествени местни продукти, модерни техники и уважение към вкуса. Подбраната селекция от български и международни вина допълва всяко предложение по естествен начин.

Интериорът също има своя собствена история. Вместо показен лукс, Patriki залага на топлина, артистичен дух и атмосфера, която напомня за дом, събирал няколко поколения около една маса.

Именно това прави ресторанта различен. Той не разчита на шумна популярност, а на онова усещане, което кара хората да се върнат отново – заради добрата храна, спокойната обстановка и чувството, че са открили едно от онези редки места с душа.