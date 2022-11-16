Докъде стигна обсъждането на Пробива под Водната палата?

На днешния ден изтича срокът, който управляващите в Пловдив сами си поставиха, за определяне на дата за представяне на инженеринга и голямо обществено обсъждане на проекта за изграждане на кръстовище на две нива до моста на Панаира.
Припомняме, че той изграждането му бе стопирано, след множество протести и подписка, от Общинския съвет. Изненадващ обрат: Съветниците спряха само за 45 дни пробива. С това решение фактически бе туширано напрежението сред гражданската общественост и съветниците дадоха време Общината да оправи пропуските по проекта. Ден по-рано на нарочен брифинг градоначалникът заяви, че проектът ще бъде преразгледан и съобразен с исканията на хората, като уточни, че става дума за такива искания, които са реални, изпълними и наистина биха облекчили трафика и живота на пловдивчани. А на самата извънредна сесия декларира, че Ако спре Пробива, ще стане герой.
Обеща до две седмици да бъде насрочено обществено обсъждане. Този срок изтича днес. Преди 10-тина дни Здравко Димитров рече, че рано или късно този обект ще стане.
Какво още се случи през тези две седмици?
Недоволните продължиха да протестират за Пълно спиране на Пробива и възстановяване на мястото – ВИДЕО. През това време управляващите в града посрещнаха два пъти бившия премиер и лидер на ГЕРБ. При първото си идване той отсече: Ако не ви трябва, не го правете.
Никой от кметския екип не инициира обсъждане дали ни трябва или – не?!
Под тепето разбра, че междувременно на оперативка в Община Пловдив е било решено, че Пробив до Водната палата няма да се прави, а средствата от този проект ще бъдат пренасочени за реконструкцията на Кино „Космос“ и/или за форуми Изток и Юг. Никой от управата на града обаче все още не е сметнал за нужно да уведоми пловдивчани за това решение.
Явно и чертата на Пробива вече е теглена така както стартира той – тихомълком и непрозрачно.
Напомняме още, че Борисов каза също при първото си идване този месец в Пловдив, че догодина на местните избори партията му ще има друг кандидат за кмет, а при второто заяви, че Зико няма да има какво да открива.
70 коментари
step into a sensual world of trust and teasing with soft bdsm ideas perfect for beginners. explore light restraints, playful dominance, and romantic power exchange while keeping comfort and consent first. build connection, spark curiosity, and add excitement to your relationship in a safe way.
discover deeper intimacy and confidence through bdsm experiences designed for curious couples and adventurous singles. learn about safe communication, trust building, essential gear, and creative roleplay ideas that enhance pleasure. start your journey with practical tips, emotional awareness, and exciting inspiration for unforgettable passionate moments together.<a https://www.cupidbaba.com/bdsm/
Explore amazing bali packages
with My Travel Case offering handpicked hotels, sightseeing tours, and smooth transfers for a stress-free island vacation.
Ако закупите шофьорска книжка от нас на този уебсайт, тя ще бъде налична във възможно най-кратък срок и ще премине точно същия процес на регистрация като тези, издавани в автошколите. Купете шофьорска книжка 2026
SEO-Nexus is a digital marketing and SEO agency specializing in AI-driven search optimization and sustainable online growth. The company helps businesses improve visibility, rankings, and conversions through advanced SEO, GEO, and AEO strategies aligned with modern search behavior. SEO-Nexus offers end-to-end solutions including technical SEO, content optimization, website development, and performance marketing. With a strong focus on data, innovation, and measurable ROI, SEO-Nexus partners with startups and established brands to build scalable digital strategies that deliver long-term success in competitive markets.
Website: https://www.seo-nexus.com/
Cansado dos constantes obstáculos para obter a carta de condução? Os ciclos intermináveis de estudo, testes e espera podem ser exaustivos. Se está frustrado com o processo, saiba que não está sozinho. Os testes, embora necessários para garantir a segurança rodoviária, podem parecer repetitivos e avassaladores, deixando muitas pessoas presas. Comprar carta de conducao
https://xn--cachorrosparaadopcin-t8b.com/otros-perros-de-raza-pura/
Regalo Excelentes cachorros, todos los cachorros están sanos y Vienen con su pedigrí,
vacunados, desparasitados y con microchip. Amplias garantías sanitarias.
Son machos y hembras.
https://cachorroderegalo.com/gatitos-y-loros/
regalo adorable gatito británico,Gatitos Bengala,gatitos maine coon
Regalo loro guacamayos,Loro gris afri,cano
Regalo Excelentes cachorros, todos los cachorros están sanos y Vienen con su pedigrí,
vacunados, desparasitados y con microchip. Amplias garantías sanitarias.
Son machos y hembras.
https://xn--cachorrosparaadopcin-t8b.com/
Regalo Cachorros,todos los cachorros
están sanos y vienen junto con su pedigrí, Vacunados,
desparasitados y con microchip. Amplías garantías sanitarias.
son machos y hembras.
(claudiapatrici11@gmail.com)atra vez de mi correo para fotos y mas
https://cachorroderegalo.com/