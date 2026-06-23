„Немско масло“ без мляко донесе над 300 хил. евро санкции на две фирми

Продукт, продаван като немско краве масло, се оказа смес от различни растителни и животински мазнини. Заради подвеждащо представяне на стоката Комисията за защита на потребителите е наложила санкции за общо близо 310 хил. евро на две български дружества.

Проверката е установила, че на пазара е предлаган продукт с наименование „Deutsche Markenbutter“ – обозначение, което традиционно се свързва с висококачествено немско краве масло. Лабораторни анализи обаче показали, че в съдържанието му преобладават немлечни мазнини – над 95% от състава. Сред използваните суровини са свинска мас, палмово, кокосово и слънчогледово масло, както и соя.

Според регулатора подобно етикетиране може да подведе потребителите относно реалния характер на продукта. В европейските и националните стандарти терминът „масло“ се използва за продукт, произведен от мляко, а не от заместители на млечната мазнина.

От КЗП посочват, че допълнително объркване създава и самото име „Deutsche Markenbutter“, което е разпознаваемо сред българските потребители като знак за определен стандарт при производството на масло в Германия.

Санкциите са наложени на дружествата „Клас фуд“ ЕООД и „Алфа СД“ ООД. На първата компания е определена глоба от над 186 хил. евро, а на втората – над 123 хил. евро.

Случаят е резултат от проверка, започнала след подаден сигнал още в началото на 2025 г. От публикуваната информация не става ясно какви количества от продукта са достигнали до търговската мрежа.

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