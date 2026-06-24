Стефан Вълдобрев се завръща на Младежкия хълм

След две години пауза Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени отново ще излязат пред пловдивската публика на голяма сцена под открито небе. Концертът на Младежкия хълм е тази събота и обещава вечер, изпълнена с музика, емоции и песни, които поколения българи знаят наизуст.

Няколко дни преди събитието музикантът отправи специално видео послание към пловдивчани. В него той признава, че срещите с местната публика са сред най-очакваните моменти за него и групата.

„Минаха две години от последната ни среща на открито. А повярвайте ми, концертите в Пловдив са едни от най-вълнуващите събития за нас“, споделя Вълдобрев.

През последните години той не е отсъствал напълно от града. Публиката го видя както на театралната и оперната сцена, така и в мащабния проект „Лепило за брада“, който събра хиляди зрители. Според него обаче концертите носят съвсем различна енергия и емоция.

На 27 юни на сцената ще се качат Стефан Вълдобрев, Иван Лечев, Мирослав Иванов, Веселин Веселинов – Еко и Стоян Янкулов – Стунджи. Заедно те ще изпълнят едни от най-обичаните си песни, превърнали се в неизменна част от саундтрака на няколко поколения.

През годините групата изгради репутацията си не само с музиката, но и със способността да превръща всяко участие в истински разказ. Песните им носят истории за любов, приятелство, пътуване и свобода – теми, които продължават да намират своята публика.

Именно тази близост между музиканти и зрители прави концертите на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени толкова специални. А в събота вечер Младежкият хълм отново ще се превърне в място за общо пеене, споделени спомени и много музика под звездите.