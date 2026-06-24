Певицата разкрива какво е открила за Едит Пиаф, докато подготвя биографичния спектакъл, който гостува за първи път в Пловдив

На 30 юни лятно кино „Орфей“ ще посрещне биографичния спектакъл „Животът на Едит Пиаф“. Преди премиерата му в Пловдив разговаряме с Вера Шандел – певицата, която заедно с Ангел Заберски Трио разказва историята на легендарната френска певица чрез музика, слово и образ.

Още за спектъкала може да прочетете в Животът на Едит Пиаф оживява на сцената на лятно кино „Орфей“.

Как се роди идеята за спектакъла „Животът на Едит Пиаф“?

Едит Пиаф винаги е присъствала в моя репертоар. Преди години много хора започнаха да ми казват, че трябва да направя цял спектакъл за нея. Честно казано, не вярвах, че това е възможно. Идеята отлежаваше шест-седем години.

В крайна сметка спектакълът се роди покрай събития, свързани с Франкофонията. Представихме го в ЮНЕСКО по повод 30 години Франкофония в България. После решихме да видим дали българската публика е готова за подобен проект. Оказа се, че е повече от готова – залите се разпродаваха седмици предварително и това беше огромна изненада за всички нас.

Каква жена открихте зад легендата Едит Пиаф?

Открих една много различна Едит Пиаф от образа, който обикновено познаваме. Свикнали сме да я свързваме с трагедията, болката и драматичната съдба. Това съществува, разбира се, но е само едната страна.

Попаднах на разкази на хора, които са били най-близо до нея. От тях се появи една Едит, която е много забавна, която непрекъснато прави шеги, която обича живота и хората. Една жена, която обича да обича.

И точно тази светлина исках да покажа в спектакъла.

Какво ще види пловдивската публика, което няма да чуе на един обикновен концерт?

Ще види историята зад песните. Темите, които са движили живота на Пиаф – свободният избор, вярата, любовта, способността да живееш в настоящия момент.

Докато работех върху спектакъла, осъзнах нещо много интересно – въпреки тежкото си детство и всички драматични събития в живота си, Пиаф сякаш винаги е живяла „тук и сега“. Падала е, изправяла се е и е продължавала напред.

Това всъщност е една от големите теми на спектакъла.

Има ли песен, която ви вълнува най-силно всеки път, когато я изпълнявате?

Дълги години това беше „La Vie en Rose“. Тази песен има специално място за мен, защото е сред първите песни на Пиаф, които започнах да изпълнявам.

Днес обаче най-силно ме докосва „Non, je ne regrette rien“ – „Не съжалявам за нищо“. Може би защото колкото повече човек живее, толкова по-добре разбира какво стои зад тези думи.

Какво прави Едит Пиаф толкова актуална и днес?

Мисля, че не е само гласът ѝ. Великите гласове са много, великите песни също.

Това, което остава живо и днес, е нейната личност. Темите, които е носила през целия си живот, продължават да вълнуват хората – любовта, загубата, вярата, свободата, силата да започнеш отново.

Затова Пиаф продължава да говори на хората и десетилетия след като си е отишла.

Какво бихте казали на пловдивската публика?

Да дойде с отворено сърце.

Това не е концерт и не е театър в традиционния смисъл. Това е среща с една необикновена жена, разказана чрез музика, истории и емоции. Надявам се зрителите да си тръгнат не само с песните на Едит Пиаф, а и с усещането за светлина, което тя е носила в себе си.