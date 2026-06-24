Румънските туристи продължават да избират българското Черноморие за своята лятна почивка, пишат в свои материали по темата местните издания УолСтрийт и ХотНюз, предава БТА. Като основни причини те посочват географската близост, транспортните връзки и широката гама от възможности за настаняване.

Анализаторите обаче отбелязват нарастваща тенденция сред румънските туристи да резервират по-късно и да сравняват дестинациите, преди да финализират плановете си за пътуване. Инфлацията в Румъния е една от причините северните ни съседи да подхождат по-внимателно към съотношението между разходи и услуги.

Въпреки това очакванията за летния сезон в България остават положителни. Едно от изданията цитира представител на голяма хотелска група от северното българско Черноморие, който отчита, че пристиганията от Румъния са се увеличили с приблизително 10-12 процента в сравнение с миналата година.

България е отчела почти 1 милион регистрации на румънски туристи в местата за настаняване през 2025 г., което е рекордно ниво и е с 8,5 процента повече от 2024 г., показват данните на Националния статистически институт. В продължение на години значителна част от бюджетите за почивка на румънците не остава на румънското крайбрежие, а преминава границата към Златни пясъци, Албена, Слънчев бряг, Несебър или Балчик, отбелязват медиите.

Наблюдава се промяна в профила на румънските туристи, избиращи България. Семействата с деца остават доминиращата група, но има увеличение на интереса от двойки, търсещи преживявания като СПА, уелнес, премиум пакети „ол инклузив“, както и конферентен туризъм, показват данните.

На този фон хотелите по българското крайбрежие все повече адаптират услугите си към румънските клиенти, включително служители, които говорят езика и имат познания за съседната държава.