Търговска верига отдава паркоместа под наем

Дали подобна практика би могла да намери място и в други големи градове, включително Пловдив?

Проблемът с паркирането в големите градове от години е сред най-честите поводи за недоволство на живеещите в жилищните квартали. В София вече се прилага нов модел, който използва свободния капацитет на търговските паркинги извън работното им натоварване.

Търговската верига Kaufland разширява пилотната си инициатива за отдаване на паркоместа под наем срещу месечен абонамент. Проектът стартира през 2023 година, а към момента услугата се предлага на четири локации в столицата. До началото на юли броят им ще се удвои, а до края на лятото се очаква в инициативата да бъдат включени общо десет магазина.

Новите места за паркиране се намират предимно в квартали с остър недостиг на свободни места и високо търсене от страна на живеещите в района. Най-новият обект, включен в схемата, е магазинът на веригата в квартал „Овча купел“.

Инициативата получава подкрепа и от Столичната община. По думите на кмета Васил Терзиев използването на вече изградени паркинги е една от възможностите за облекчаване на недостига в жилищните райони без необходимост от изграждане на нова инфраструктура.

Услугата е организирана изцяло онлайн. Желаещите могат да резервират място чрез QR код, след което да регистрират автомобила си и да заплатят абонамента по електронен път. Наемът е обвързан с конкретен автомобил, а достъпът до паркинга е осигурен денонощно.

Системата изпраща автоматични напомняния преди изтичането на абонамента, което позволява лесно подновяване без посещение на място.

Моделът е интересен пример за използване на частна инфраструктура за решаване на обществен проблем. Дали подобна практика би могла да намери място и в други големи градове, включително Пловдив, остава въпрос, който все по-често се поставя на фона на недостига на паркоместа в бързо застрояващите се квартали.

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