КЗК предлага 19 мерки за повече прозрачност и по-честни цени на храните

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предлага на изпълнителната и законодателната власт пакет от 19 мерки и законодателни предложения в пет направления за подобряване на конкуренцията в сектор „Храни“, пише OFFNews. Целта е по-прозрачно ценообразуване по веригата на доставки, по-силна защита на българските производители и потребители, ограничаване на нелоялните търговски практики и укрепване на българското производство, съобщава регулаторът.

Препоръките обхващат управлението и контрола в сектора, укрепването на производството и веригата на доставки, специална подкрепа за секторите „Мляко и млечни продукти“ и „Плодове и зеленчуци“, противодействие на нелоялните търговски практики и гарантирането на продоволствената сигурност.

Като основна мярка Комисията предлага приемането на План за подобряване на конкурентната среда, продоволствената устойчивост и прозрачността на цените в сектор „Храни“.

Сред ключовите предложения са създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки, изграждането на национална обсерватория „Храни“ като постоянна публична аналитична инфраструктура на сектора, засилен контрол върху качеството, етикетирането и произхода на храните, нов подход към публичните доставки на храни, както и специални програми за развитие на секторите „Мляко и млечни продукти“ и „Плодове и зеленчуци“.