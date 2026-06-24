Дефицитът под 3% става ключова цел

България е изправена пред необходимостта бързо да върне бюджетния си дефицит под прага от 3%, след като страната попадна в процедура по свръхдефицит. Според икономиста Преслав Райков това е условие, което не търпи отлагане, а успехът ще зависи изцяло от решенията на управляващите през следващите месеци.

По думите му правителството вече е дало сигнали, че ще търси ограничаване на публичните разходи, но засега липсват конкретни разчети кои пера ще бъдат засегнати и как ще бъде постигнат необходимият бюджетен ефект.

Райков заяви пред NOVA News, че България трябва ясно да покаже пред европейските си партньори способност за бърза финансова корекция. Според него страната не бива да се задоволява единствено с връщане под допустимата граница, а трябва да се стреми към по-устойчива бюджетна политика в дългосрочен план.

Икономистът предупреждава, че не може да се разчита на бързи съкращения в държавната администрация като основен инструмент за икономии. По думите му подобни реформи изискват време, докато необходимостта от бюджетна корекция е непосредствена.

Като една от причините за натиска върху публичните финанси Райков посочва практиката през последните години различни държавни структури да получават автоматични увеличения на възнагражденията и разходите си. Според него именно тези механизми трябва да бъдат преразгледани, ако държавата иска да овладее дефицита.

Освен разходната част обаче внимание трябва да бъде обърнато и на приходите, смята икономистът. По думите му дебатът е концентриран основно върху ограниченията и съкращенията, докато липсва разговор как икономиката да бъде стимулирана така, че да генерира повече приходи за бюджета.

Райков прогнозира също, че инфлационният натиск в страната ще остане осезаем през следващите месеци, достигайки нива от 8%. Според него по-сериозната държавна намеса в ценообразуването и пазарните механизми не е решение, а риск за икономическата активност.

Като приоритети пред управлението той очертава подобряването на инфраструктурата, по-ясните административни правила и укрепването на върховенството на закона. Именно това, според него, са условията, които могат да помогнат на бизнеса да расте и съответно да осигурява по-стабилни приходи за държавната хазна.

Предстоящото представяне на проекта за бюджет ще покаже дали кабинетът разполага с конкретен план за връщане на финансите в рамките на европейските изисквания или тежките решения тепърва предстоят.