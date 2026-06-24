Соня Йончева превърна Античния театър в сцена на световната класика

Първите Тракийски награди за класическа музика събраха международни звезди в Пловдив и поставиха началото на нова културна традиция

Под звездното небе на Античния театър Пловдив стана домакин на събитие с амбицията да надхвърли границите на града и страната. Оперната прима Соня Йончева връчи първите „Тракийски награди за класическа музика“ – нов международен форум, който поставя в центъра на вниманието както световните постижения в класическото изкуство, така и културното наследство на Тракия.

Галерия: фотограф – Stanimir Petkov Photosmile

Бляскавата церемония, организирана от екипа на Йончева и Държавна опера – Пловдив, постави и официалното начало на новия сезон на фестивала Opera Open.

Снимка: SY11-Мариана Стоичкова Айсаксон

За Соня Йончева вечерта имаше и дълбоко личен смисъл. Родената в Пловдив световна оперна звезда подчерта връзката си с Тракия и желанието чрез музиката регионът да бъде разпознаван не само като историческа територия, а като живо културно пространство със собствен глас на международната сцена.

На сцената бяха отличени едни от най-ярките имена в съвременната класическа музика. Сред лауреатите са пианистът Емануил Иванов, композиторката Добринка Табакова, режисьорката Вера Немирова, примабалерината Марта Петкова, сопраното Габриела Георгиева и полският контратенор Якуб Юзеф Орлински. Награда за цялостен принос към класическото изкуство получи легендарната българска оперна певица Анна Томова-Синтова.

Галерия: фотограф – Stanimir Petkov Photosmile

Отличие получи и Вагнеровият фестивал на Софийската опера, а за оперен театър на годината бе избрана Баварската държавна опера в Мюнхен.

Галерия: фотограф – Stanimir Petkov Photosmile

Всички наградени получиха специално изработени статуетки на Орфей – символичен жест към митичния тракийски певец, превърнал се в емблема на музикалното вдъхновение.

Галаконцертът след церемонията предложи впечатляваща музикална панорама – от Монтеверди и Моцарт до Вагнер, Пучини, Чайковски и Гершуин. На сцената се изявиха част от отличените артисти, а оркестърът на Опера Пловдив под диригентството на маестро Диан Чобанов беше двигателят на мащабната програма.

Галерия: фотограф – Stanimir Petkov Photosmile

Особено емоционален момент предизвикаха изпълненията на детските формации. Хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ и хор „Детска китка“, в който самата Соня Йончева е пяла като дете, се включиха в концертната програма и върнаха публиката към началото на нейния музикален път.

Сред гостите на церемонията бяха представители на културните среди, общественици и многобройна публика, изпълнила Античния театър. Поздравителни адреси и цветя бяха изпратени от държавни и местни институции.

галерия: SY11

Организаторите вече гледат напред към следващите издания на инициативата. Амбицията е Тракийските награди да се превърнат в ежегодно международно събитие, което да популяризира региона като място на древна култура, съвременно изкуство и среща между световни творци.

С първото си издание форумът даде заявка, че Пловдив може да бъде не само сцена на големи спектакли, но и дом на нова престижна музикална традиция с международен мащаб.

Снимка на корицата: SY11-Валентина Биларева