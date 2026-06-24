„Казусът със състоянието на общинската тоалетна в Стария град трябва да бъде решен, при това час по-скоро. Той не е единичен проблем, а касае почти всички публичните санитарни възли в цялата централна градска част. За съжаление има сериозни дефицити в това отношение“. Така кметът на район Централен Георги Стаменов коментира темата, с която с огромно нежелание екипът на Под тепето занимава читателите си. Нежелание, тъй като не отива на Пловдив журналистите да търсят коментари по подобни въпроси. Те отдавна трябваше да са в миналото. Уви, говорим за тях сега и май ще говорим и в бъдеще.

Георги Стаменов посочи, че ситуацията с общественото WC в архитектурния резерват е идентична с тази в Цар-Симеоновата гради, Градската градина, градинката на ул. „Капитан Райчо“ и парка на площад Шахбазян. С една дума- навсякъде. Освен може би с автоматизираните тоалетни в Капана.

“ Темата не е на ниво районно кметство, и затова само хората, които отговарят за тях, могат да бъдат конкретни с визията си за тази така деликатна област от градския живот. Колкото и да не е популярна темата, върху нея трябва да се обърне сериозно внимание и да бъде решен този казус по един или друг начин- как ще се ремонтират, как ще се поддържат тези съоръжения, дали да не се отдадат под наем, или всички да станат автоматизирани. На първо време тоалетните навсякъде трябва да се ремонтират от общинските предприятия, а след това да се реши как да се обгрижват. За съжаление обаче силите и вероятно средствата не стигат“, коментира Георги Стаменов.

Той посочи, че трябва да се започне санитарните възли в най-натоварените зони. И че това трябва да се случи колкото се може по-скоро, тъй като тези съоръжения са нужни на всички.