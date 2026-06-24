Пловдив остава във възходящия тренд на имотния пазар

Пазарът на недвижими имоти в Пловдив продължава да върви нагоре, макар и с по-умерено темпо спрямо други големи градове в страната. Данните на Националния статистически институт показват, че през първото тримесечие на 2026 г. цените на жилищата под тепетата са нараснали с 3,9% спрямо края на миналата година.

Така Пловдив остава сред градовете с увеличение на цените, но отстъпва по темп на поскъпване на Бургас и София, където ръстът за тримесечието достига съответно 5,9% и 5,8%. Във Варна увеличението е 4%, докато в Русе и Стара Загора дори се отчита поевтиняване.

На национално ниво пазарът продължава да демонстрира сериозна активност. Средното увеличение на цените в страната за първите три месеца на годината е 6,2% спрямо предходното тримесечие.

Още по-впечатляваща е картината при годишното сравнение. Спрямо първото тримесечие на 2025 г. жилищата в България са поскъпнали средно с 14,8%, което потвърждава тенденцията за устойчиво нарастване на цените през последните години.

За Пловдив това означава, че въпреки известното забавяне спрямо най-динамичните пазари, интересът към имотите остава висок. Градът продължава да привлича както купувачи на първо жилище, така и инвеститори, търсещи възможности за отдаване под наем или запазване на стойността на капитала си.

Анализатори коментират, че през следващите месеци развитието на пазара ще зависи както от лихвените нива и достъпа до ипотечно финансиране, така и от ефекта на присъединяването на България към еврозоната, което продължава да влияе върху нагласите на купувачите и продавачите.