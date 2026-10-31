До сряда най-късно ще има резултати от балотажа

Говорителят на ЦИК Цветанка Балова очаква обработката на изборните книжа да приключи по-бързо заради по-експедитивното преброяване на машинните разписки

Окончателните резултати от балотажа на президентските избори се очаква да бъдат ясни най-късно до сряда, 4 ноември. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия доц. д-р Стоянка Балова-Цветкова в предаването „Събуди се“ по Nova телевизия.

„Наистина се надяваме този път да бъде по-бързо с оглед на това, че вече доста по-бързо ще се преброяват и разписките. Така че до сряда най-късно ще има резултати“, каза Балова.

По думите ѝ ЦИК е приключила бързо обработката на резултатите от първия тур, а сега се очаква процесът да бъде още по-експедитивен.

Как да гласуваме с машина

В навечерието на балотажа говорителят на ЦИК припомни и основните стъпки при машинното гласуване. Картата трябва да се постави с чипа нагоре и да се изчака да се чуе щракване. След това на екрана се визуализира бюлетината, която този път ще бъде само на една страница.

След като избирателят отбележи избора си, той трябва да го прегледа на следващия екран и да натисне бутона „Гласуване“ долу вдясно.

Балова призова гласоподавателите да изчакат звуковия сигнал за генериране на разписката и да не издърпват картата, преди процесът да е приключил и това да е изписано на екрана.