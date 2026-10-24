Ден за размисъл преди президентския вот

В събота, 24 октомври, е забранено отправянето на призиви за подкрепа на кандидати и огласяването на социологически резултати до края на гласуването в неделя

Събота, 24 октомври, е ден за размисъл преди вота в неделя, когато избирателите ще определят кой да застане начело на държавата. От полунощ е забранена предизборната агитация, а ограничението остава в сила и през изборния ден до края на гласуването. Предизборната кампания за президент и вицепрезидент приключи в полунощ на 23 октомври, петък.

В деня за размисъл партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати нямат право да отправят призиви за подкрепа или неподкрепа. Не се допуска и провеждането на предизборни прояви в нарушение на Изборния кодекс.

Забрана за социологически резултати

От 00:00 часа на 24 октомври до обявяването на края на изборния ден на 25 октомври е забранено огласяването под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение. Това включва и публикуването на резултати от социологически проучвания в социалните мрежи.