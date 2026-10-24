Затварят улици в Пловдив заради изборите

Затварят улици в два района на Пловдив заради раздаването на изборните книжа

Ограниченията започват в 11:00 часа в район „Централен“, а от 11:45 часа ще бъде засегната и крайната дясна лента на бул. „Шести септември“ пред кметството в „Източен“

Движението по няколко улици в районите „Централен“ и „Източен“ в Пловдив ще бъде временно ограничено в събота, 24 октомври, заради раздаването на изборните книжа и материали за президентския вот в неделя. Ограниченията ще важат до приключване на предаването им на секционните избирателни комисии, съобщават от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“.

В район „Централен“ от 11:00 часа ще бъде спряно движението на пътни превозни средства по ул. „Христо Г. Данов“ в участъка между ул. „Бетовен“ и бул. „Руски“, пред административната сграда на районната администрация. Ограничението обхваща и улиците „Доктор Никола Генадиев“ и „Княз Александър Екзарх“.

Автомобилите, предназначени за транспортиране на изборните книжа, ще влизат откъм бул. „Руски“.

В район „Източен“ от 11:45 часа ще бъде ограничено движението в крайната дясна лента на бул. „Шести септември“ пред районното кметство. Там ще спират автомобилите, с които изборните книжа ще бъдат транспортирани до секциите.

Ограниченията и в двата района ще останат в сила до приключване на предаването на изборните материали. След това движението ще бъде възстановено по обичайния ред.