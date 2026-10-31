Министърът на околната среда издаде заповед за обявяване на защитена местност „Грамадлева чешма“ – в нейните граници не се допускат строителство и добив на подземни богатства

Нова защитена местност ще пази находището на родопски силивряк край асеновградското село Горнослав. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова е издала заповед за обявяване на „Находище на родопски силивряк – Грамадлева чешма“. Защитената територия обхваща 18 декара в землището на селото.

Орфеевото цвете може да спре кариерата край Горнослав

С решението се въвеждат конкретни забрани за дейности, които могат да увредят находището и естественото местообитание на рядкото растение, известно още като Орфеево цвете. Сред тях са строителството, промяната на предназначението и начина на трайно ползване на земята, както и търсенето, проучването и добивът на подземни богатства.

Забраняват се още събирането, изкореняването и унищожаването на растения от вида, движението и престоят на моторни превозни средства, с изключение на предвидените в заповедта случаи, залесяването с неместни видове, паленето на огън и замърсяването с отпадъци.

Новата защитена местност е обявена по предложение на Сдружение „Зелени Балкани“. Родопският силивряк (Haberlea rhodopensis) е балкански ендемит и терциерен реликт, включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие. Една от забележителните особености на растението е способността му да преживява продължителни периоди на засушаване, почти напълно изсъхвайки, а след овлажняване отново да възстановява жизнените си функции.

Според експертната оценка на екоинспекцията популацията на вида в землището на Горнослав надхвърля 5000 индивида и е сред най-представителните в страната.

Решението идва на фона на битката за кариерата

Обявяването на защитената местност е особено важно за района заради продължаващия спор около инвестиционното намерение за добив на мрамори и баластра в концесионната площ „Делчево-2“.

Припомняме, че през април тази година министърът на околната среда и водите издаде временна заповед, с която забрани строителството, промяната на предназначението на земите и добива на подземни богатства в консервационно значимата територия до приключване на процедурата за обявяване на защитената местност.

Протестът срещу кариерата в Горнослав стигна до Пловдив

До тази мярка се стигна и след сигнал на местни жители за унищожаване на части от находището на силивряк. При проверка РИОСВ – Пловдив установи увредени растения, а случаят беше предаден на прокуратурата. По данни на МОСВ тогава са били засегнати най-малко 400 индивида.

Междувременно съдебната сага около кариерата продължи с нов обрат. Административният съд – Пловдив отмени отказа на Общински съвет – Асеновград да одобри техническото задание за изработване на ПУП-ПР за кариерата, тъй като не са изложени необходимите фактически и правни мотиви. Преписката беше върната за ново произнасяне в едномесечен срок.

Съдът отмени отказа за кариерата край Горнослав

Новата защитена местност поставя допълнителна правна преграда пред дейности, свързани с добив на подземни богатства в нейните граници. Това обаче не означава автоматично прекратяване на цялото инвестиционно намерение за концесионната площ – ограниченията се отнасят до територията, определена със заповедта.

Предстои заповедта за обявяване на защитената местност да бъде обнародвана в „Държавен вестник“.