Ремонт на светофар спира движението на автомобили по северното платно на част от бул. „България“

Движението на автомобили по северното платно на бул. „България“ в участъка от кръгово кръстовище с бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ до кръстовището с ул. „Васил Левски“, ще бъде спряно в събота, 31 октомври, заради ремонт на светофарната уредба на кръстовището на бул. „България“ и ул. „Васил Левски“, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Компрометираният светофарен стълб в средната разделителна ивица на бул. „България“, беше повреден при пътно-транспортно произшествие и ще бъде подменен с нов, горещо поцинкован светофарен стълб. Също така ще бъде рециклирана, поцинкована и монтирана двойната стойка на уличното осветление, като на нея ще се постави ново LED осветително тяло с 10 години гаранция.

Временната организация на движението ще бъде за периода от 8 до 12 ч. утре, или до приключване на ремонтните дейности.

Маршрутът на автобусни линии №4 и №16 се променят както следва:

Линия №4

Маршрут: жк „Тракия“ – Пловдивски университет – бул. „Цар Борис III Обединител“ спирки № 49 – Панаира, спирка № 50 – ул. „Братя Обрейкови“, наляво по бул. „Дунав” спирка № 51 – срещу ОУ „Йордан Йовков“, наляво по ул. „Победа“, надясно по бул. ,,България“ спирка № 91 – срещу хотел „Санкт Петербург” и по утвърдения маршрут.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №16

Маршрут: кв. „Гагарин” – бул. „Александър Стамболийски“ – бул. „България“ спирка № 186 – Панаира 2 – север, надясно по бул. „Цар Борис III Обединител” спирка № 50 – ул. „Братя Обрейкови“, наляво по бул. „Дунав” спирка № 51 – срещу ОУ „Йордан Йовков“, наляво по ул. „Победа“ спирка № 272 – „Победа“ 1 и по утвърдения маршрут.

В обратна посока маршрутът не се променя.