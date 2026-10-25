Тийзър за фестивала PhillGood пощури меломаните

Организаторите на фестивала PhilGood пуснаха тийзър за един от хедлайнерите във второто издание на музикалния маратон през юли 2027г. и пощуриха меломаните. В профила на събитието се появи кратко видео с две декоративни риби в аквариум и предизвикателното за публиката „Някакви предположения?“. Загадъчният анонс предизвика вълна от коментари, в които феновете на фестивала се опитваха да разгадаят мистерията.

В заформилата се вълна от мнения преобладаващото е, че тийзърът се отнася за The Chemical Brothers. Сред другите предположонеия са Fatboy slim и Radiohead. Коя ще е бандата ще стане ясно скоро. Очаква се имената на хедлайнерите да бъдат обявени в следващите няколко дни.