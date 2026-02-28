Европейска марка за градски шик стъпва в Пловдив

Още една европейска модна линия влиза в търговската сцена под тепетата в най-стария мол в града се очаква дебют на полски бранд

Полската марка MOHITO открива първия си магазин в Пловдив на 28 февруари в Mall Plovdiv. Брандът е част от групата LPP SA, която развива още Reserved, Sinsay, Cropp и House.

MOHITO се позиционира в сегмента на „достъпния лукс“ – фокус върху елегантни силуети, структурирани сака, рокли и връхни дрехи, които лесно могат да се комбинират в капсулен гардероб. Колекциите съчетават класически линии с актуални тенденции, а част от предложенията залагат на естествени материи.

Откриването ще бъде съпътствано от отстъпка при покупка на минимум два артикула и ограничен брой ваучери за първите клиенти.

С навлизането на марката търговската карта на Пловдив се разширява в сегмента на средния ценови клас – ниша, в която конкуренцията в моловете остава активна, а интересът към по-универсални и комбинируеми модели расте.



