Иран потвърди, че аятолах Али Хаменей е мъртъв

Иранските власти обявиха 40-дневен обществен траур и седем почивни дни след смъртта на върховния лидер аятолах Сейед Али Хаменей, съобщи държавната информационна агенция ИРНА.

„Аятолах Хаменей, върховният лидер на ислямската революция, загина в резултат на атака от страна на ционисткия режим и САЩ в събота сутринта“, цитира ИРНА официалното съобщение.

Към 5 часа местно време телевизионен водещ обяви, хлипайки, кончината на Хаменей, управлявал Иран от 36 години, отбелязва Франс прес. Той не уточни при какви обстоятелства е загинал върховният лидер.

Агенция ИРНА обаче съобщава, че Хаменей е загинал при нападението вчера сутринта, извършено от САЩ и Израел.

По-рано агенция ФАРС съобщи, че дъщерята, зетят и внучката на Хаменей също са загинали.

Американският президент Доналд Тръмп обяви часове преди това, че Хаменей е починал. „Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв“, написа Тръмп в публикация в социалната си платформа „Трут Соушъл“ (Truth Social), като добави, че това е „най-добрата възможност за иранския народ да си върне страната“.

Хиляди хора се събраха днес на емблематичния площад „Енгелаб“ („Революция“) в Техеран след обявяването на смъртта на върховния лидер Али Хаменей, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Сн. ЕПА/БГНЕС

Повечето от тях са облечени в черно, някои от тях с сълзи на очите. Събралите се развяваха ирански знамена и портрети на лидера, управлявал Иран от 1989 г., като скандираха „Смърт на Америка!“ и „Смърт на Израел!“

Иранските Гвардейци на революцията от своя страна обещаха днес „сурово наказание“ за „убийците“ след атаките, причинили смъртта на Хаменей.

„Най-свирепата офанзивна операция в историята на въоръжените сили на Ислямската република Иран ще започне всеки момент срещу окупираните територии и американските терористични бази“, съобщиха Гвардейците в Телеграм.

От друга страна, Франс прес и ДПА, цитирайки информация на очевидци, съобщиха, че след съобщенията за смъртта на иранския върховен лидер по улиците на Техеран се разнесли аплодисменти, а шофьорите надували клаксоните си.

Жителите аплодираха от прозорците си и около 23 часа местно време по улиците на няколко квартала в иранската столица се разнесоха бурни аплодисменти, съобщават очевидците. Те обаче не са излезли масово на улиците.

Това се вижда на видеозаписи, разпространени в социалните мрежи и проверени от АФП.

Смята се, че гражданите на иранската столица са научили новината от ирански медии в чужбина, които предават в страната чрез сателит.

Как е убит Хаменей

Според два американски източника и служител на САЩ, запознат с въпроса, Израел и Съединените щати са координирали атаките така, че те да съвпаднат със среща на Хаменей с негови близки сътрудници.

Иранските държавни медии съобщиха, че Хаменей е бил в офиса си, когато е извършена атаката в събота сутринта. Според същите източници при удара са загинали и членове на семейството му – дъщеря му, внукът му, снаха му и зет му.

Началник-щабът на Въоръжените сили на Иран – Абдолрахим Мусави, е убит при ударите срещу иранската територия, предаде Ройтерс, като се позова на иранската държавна телевизия.

Държавната информационна агенция ИРНА потвърди и смъртта на генерал-майор Мохамад Пакпур, който пое командването на Революционната гвардия, след като предишният ѝ командир бе убит по време на 12-дневната война през юни. По данни на агенцията е загинал и Али Шамхани – дългогодишна фигура в иранските сили за сигурност, който бе ранен при военните действия през юни.

Временно управление и процедура по наследяване

След убийството на върховния лидер е сформиран съвет, който временно да управлява страната. Създаването на подобен орган е предвидено в законодателството на Ислямската република.

Съветът включва действащия президент Масуд Пезешкиан, председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи и член на Съвета на пазителите, избран от Съвета за целесъобразност – орган, който консултира върховния лидер и разрешава спорове с парламента.

Иранското законодателство предвижда Съветът на експертите „колкото е възможно по-скоро“ да избере нов върховен лидер. Ситуацията в страната остава напрегната на фона на заплахите за ответни удари и опасенията от по-широка регионална ескалация.

Управление с желязна ръка, базирано на враждебността срещу САЩ и Израел

По време на 36-годишното си управление аятолах Али Хаменей превърна Иран в мощна антиамериканска сила, разширяваща военното си влияние в Близкия изток. В същото време той неведнъж действаше с желязна ръка срещу размириците в страната, пише в свой обзор Ройтерс.

Първоначално отхвърлян като слаб и нерешителен, Хаменей изглеждаше малко вероятен избор за върховен лидер след смъртта на харизматичния аятолах Рухола Хомейни, който основа Ислямската република Иран. Но издигането на Хаменей до върха на властовата структура на страната му даде контрол над държавните дела.

Хаменей неочаквано измина пътя от „слаб президент до първоначално слаб върховен лидер до един от петте най-влиятелни иранци на последните 100 години“, заявява Карим Саджадпур от Фондацията „Карнеги“ за международен мир.

Аятолахът критикуваше Вашингтон през цялото си управление, като продължи да отправя остри забележки и след началото на втория мандат на Доналд Тръмп като президент на САЩ през 2025 г.

На фона на нова вълна от обхванали Иран протести, на които бяха издигнати лозунги като „Смърт на диктатора“ и заплахи на Тръмп да се намеси, през януари Хаменей се закле, че страната „няма да се предаде пред врага“.

Коментар, типичен за твърдо антизападния Хаменей, който е на власт от 1989 г. Поддържайки твърдата линия на Хомейни, първият върховен лидер на републиката, Хаменей потъпка амбициите на поредица от независими избрани президенти, които се стремяха към по-отворена политика в страната и чужбина.

По този начин той гарантира изолацията на Иран, казват критиците му.

Хаменей дълго време отричаше, че ядрената програма на Иран е насочена към производството на атомно оръжие, както твърдеше Западът. През 2015 г. той предпазливо подкрепи ядреното споразумение между световните сили и правителството на прагматичния президент Хасан Рохани, което ограничи ядрената програма на страната в замяна на облекчаване на санкциите. Трудно постигнатото споразумение доведе до частично премахване на икономическата и политическата изолация на Иран, отбелязва агенцията.

Но враждебността на Хаменей към САЩ не отслабна, а се засили през 2018 г., когато първата администрация на Тръмп се оттегли от ядреното споразумение и наложи отново санкции, за да задуши петролната и корабната индустрия на Иран.

След оттеглянето на САЩ аятолахът застана на страната на твърдолинейните поддръжници, които критикуваха политиката на Рохани за умиротворяване на Запада.

Докато Тръмп натискаше Иран да се съгласи на ново ядрено споразумение през 2025 г., Хаменей осъди „грубите и арогантни лидери на Америка“. „Кои сте вие, че да решавате дали Иран трябва да обогатява уран?“, попита той.

Хаменей често осъждаше „Великия Сатана“ в речите си, успокоявайки твърдолинейните, за които антиамериканските настроения бяха в основата на революцията от 1979 г., която принуди последния шах на Иран да избяга в изгнание.

Иран беше свидетел на големи студентски протести през 1999 и 2002 г. Но авторитетът на Хаменей беше подложен на по-сериозно изпитание през 2009 г., когато оспорваните резултати от президентските избори, които той беше потвърдил, предизвикаха бурни улични безредици, подклаждайки криза на легитимност, която продължи до смъртта му, припомня Ройтерс.

През 2022 г. Хаменей предприе репресии срещу протестиращите, разгневени от смъртта на 22-годишната кюрдка Махса Амини, която загина в ареста на нравствената полиция през септември същата година, след арест заради неправилно носене на ислямско було.

Изправен пред едни от най-силните вълнения от революцията насам, Хаменей обвини западните врагове, а след месеци на безредици прибегна до обесването на протестиращи и излагането на телата им, окачени на кранове. Иранците разбраха посланието.

Като върховен лидер думата на Хаменеи беше закон. Той наследи огромни правомощия, включително командването на въоръжените сили и правомощието да назначава много висши лидери, сред които ръководителите на съдебната система, службите за сигурност и държавното радио и телевизия.

Той назначи свои съюзници за командири на елитната Революционна гвардия. Като върховен лидер в сложната иранска система на духовно управление и ограничена демокрация, Хаменей дълго се стремеше да гарантира, че никоя група, дори и сред най-близките му съюзници, няма да събере достатъчно сила, за да оспори неговата антиамериканска позиция.

Учените извън Иран описват Хаменей като потаен идеолог, страхуващ се от предателство – тревога, подхранена от опита за покушение през 1981 г., който парализира дясната му ръка.

Международни организации и активисти многократно критикуват нарушенията на човешките права в Иран. Техеран твърди, че има най-добрите показатели за спазване на човешките права в мюсюлманския свят.

Бъдещият върховен лидер е роден в Машхад, североизточен Иран, през април 1939 г. Неговата религиозна отдаденост става ясна, когато на 11-годишна възраст става духовен служител. Учи в Ирак и в Кум, религиозната „столица“ на Иран.

Баща му, религиозен учен от етнически азербайджански произход, е традиционалист, противник на смесването на религия и политика. В контраст с това, синът му прегръща ислямистката революционна кауза.

„Той (бащата на Хаменей) изглеждаше като модернист или прогресивен духовник“, казва Махмуд Морадхани, племенник, който се противопоставя на управлението на Хаменеи и живее в изгнание. За разлика от сина си, „той не беше част от фундаменталистите“, казва Морадхани.

През 1963 г. Хаменей излежава първата си затворническа присъда.

По-късно същата година той е бил затворен за 10 дни в Машхад, където е бил подложен на жестоки изтезания, според официалната му биография.

След падането на шаха, Хаменей заема няколко поста в Ислямската република. Като заместник-министър на отбраната, той се сближава с военните и е ключова фигура във войната от 1980-88 г. със съседен Ирак, която отнема живота на около един милион души.

Като умел оратор, той е назначен от Хомейни да води петъчната молитва в Техеран.

Имало е въпроси относно бързото му и безпрецедентно издигане. Той печели президентските избори с подкрепата на Хомейни – първият духовник на този пост – и е изненадващ избор за наследник, като се има предвид, че му липсват както популярността на Хомейни, така и високите духовни постижения.

Връзките му с влиятелните Гвардейци на революцията дават резултат през 2009 г. Същата година силите на реда потушават протестите след като президентът Махмуд Ахмадинеджад печели преизбиране на фона на обвиненията на опозицията за фалшифициране на изборите. Той също така управлява огромна финансова империя чрез СЕТАД, организация, основана от Хомейни, но разширена значително под ръководството на Хаменей, с активи на стойност десетки милиарди долари.

Хаменей разшири иранското влияние в региона, като подкрепи шиитските милиции в Ирак и Ливан и подкрепи тогавашния президент Башар Асад, разполагайки хиляди войници в Сирия.

В продължение на четири десетилетия той похарчи милиарди за тези съюзници, наричани „Оста на съпротивата“, в която влизаха и палестинската ислямистка групировка „Хамас“, и йеменските хути – с цел да се противопостави на израелското и американското влияние в Близкия изток.

Но през 2024 г. Хаменей стана свидетел на това как тези съюзи се разпадат и регионалното влияние на Иран се свива с отстраняването на Асад и поредицата от поражения, нанесени от Израел на „Хизбула“ в Ливан и на „Хамас“ в Газа, включително убийството на техните лидери.

Под управлението на Хаменей Иран и Израел водиха скрита война в продължение на години, като Израел убиваше ядрени учени и командири на Гвардейците на революцията. Тя стана открита по време на войната срещу „Хамас“ в Газа от 2023 г.

През април 2024 г. Иран изстреля стотици ракети и дронове срещу Израел, след като той бомбардира комплекса на посолството на Техеран в Дамаск. Израел отвърна с удари по иранска територия. Но това беше само прелюдия към юни 2025 г., когато израелската армия изпрати стотици изтребители да нанесат удари по ирански ядрени и военни цели, както и по висши военни. Изненадващата атака провокира залпове от ракети и в двете посоки, превръщайки тлеещия конфликт в пълномащабна война.

САЩ се присъединиха към въздушната офанзива срещу Иран, която продължи 12 дни. САЩ и Израел предупредиха, че ще нанесат нов удар, ако Иран продължи с ядрената си програма и програмата си за балистични ракети – и вчера те предприеха най-амбициозната атака срещу ирански цели от десетилетия насам.

Последните преговори между американски и ирански представители се състояха в четвъртък, но високопоставени американски представители заявиха, че Иран не е бил склонен да се откаже от обогатяването на уран, за което иранците твърдяха, че е необходимо за ядрената енергия, но според американските представители би позволило на страната да произведе ядрена бомба.

На дипломатическия фронт Хаменей отхвърли всякаква нормализация на отношенията със САЩ. Той заяви, че Вашингтон е подкрепил радикални групировки като „Ислямска държава“, за да разпали сектантска война в региона.

Както всички ирански лидери, аятолахът отричаше всякакво намерение да разработва ядрени оръжия и стигна дотам, че в средата на 90-те години издаде ислямско постановление, или фатва, относно „производството и употребата“ на ядрени оръжия, в което се казва: „Това е против нашите ислямски възгледи“.

Той подкрепи и фатва, издадена от Хомейни през 1989 г., която призоваваше мюсюлманите да убият индийския писател Салман Рушди след публикуването на романа му „Сатанински строфи“.

Официалният уебсайт на Хаменеи потвърди, че смъртната присъда е била все още в сила и през 2017 г. Пет години по-късно Рушди беше намушкан, докато изнасяше публична лекция в Ню Йорк. Той оцеля, но беше тежко ранен.

Покойният аятолах оставя Ислямската република в състояние на несигурност на фона на атаките от Израел и САЩ, както и на нарастващото недоволство в страната, особено сред по-младите поколения, според които светът се е променил.

Източник: mediapool