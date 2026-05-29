Времето в Пловдив на 29 май 2026 г.

Слънчев и приятен ден с температури до 26 градуса очаква пловдивчани и гостите на града в петък

Предимно слънчево и приятно ще бъде времето в Пловдив на 29 май 2026 година. Температурите ще се повишат до около 26 градуса, а сутринта ще започне с по-свежи стойности – около 13°C.

През деня се очаква лека до променлива облачност, която постепенно ще намалява в следобедните часове. Валежи не се прогнозират, а вероятността за дъжд остава минимална – под 10%.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад със скорост около 5–6 м/с, което ще допринася за комфортното усещане навън.

UV индексът ще достигне стойност 8, което се определя като много висок. Специалистите препоръчват използването на слънцезащитни продукти и ограничаване на продължителното излагане на слънце в най-топлите часове на деня.

Очакваните температури по часове са:

09:00 ч. – около 19°C

12:00 ч. – около 23°C

15:00 ч. – около 26°C

18:00 ч. – около 26°C

21:00 ч. – около 22°C

Метеорологичните условия ще бъдат отлични за разходки, спорт и активности на открито през целия ден.

Снимка: Plamen Denchev