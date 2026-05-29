След репортажа на Под тепето: започнаха спешни ремонти на най-опасните дупки в Капана

Само два дни след видеорепортажа за пропадащите улици в Капана най-опасните участъци вече са запълнени с чакъл и миос, но част от останалите пропадания все още стоят необезопасени

Само два дни след видеорепортажа на Под тепето за пропадащите улици в Капана вече има първи действия по най-опасните участъци в квартала.

Двете основни дупки, показани в репортажа – най-дълбоката на ул. „Георги Бенковски“ и пропадането на ул. „Йоаким Груев“, през която преминава основният автомобилен трафик в района, вече са временно запълнени с чакъл и миос. Паветата от двата участъка са складирани отстрани на тротоарите в очакване на последващ ремонт.

На снимките от мястото се вижда, че аварийните дейности са извършени именно на дупките, които станаха публично известни след медийния репортаж.

В същото време други пропадания в квартала остават без намеса. Подобна ситуация има в началото на същата тази ул. „Йоаким Груев“, която поема целия трафик за влизане и излизане от квартала, като и в чисто пешеходния участък отляво на Търговски център Хали, където настилката също продължава да пропада.

По информация на репортера ни по-сериозни ремонтни дейности се очакват и на ул. „Златарска“, където огромната дупка вече неколкократно пропадаше от октомври м.г. насам. Работата по нея е планирана за идната седмица.

Темата за състоянието на настилките в Капана отново поставя въпроса дали реакциите идват едва след публичност и медиен натиск, докато по-малките или по-незабелязани проблеми остават нерешени.

