Съветници искат пълна прозрачност по казуса с АГ „Весела“

Пълна прозрачност и ясен икономически анализ преди вземането на окончателно решение за акушеро-гинекологичното отделение „Весела“ към МБАЛ „Свети Мина“ искат от групата на ПП-ДБ в Общинския съвет.

Общинският съветник Борислав Матеев определи като обезпокоителни обсъжданите сценарии за преструктуриране на дейността на отделението, неговото пребазиране и създаването на хоспис в освободената база. В питане до кмета Костадин Димитров той подчерта, че гласът на работещите в отделението, както и сигналът им до областния управител на Пловдив, не трябва да бъдат пренебрегвани.

„Сигналът поставя въпроси, които пряко засягат правата на Община Пловдив като едноличен собственик на капитала на „МБАЛ „Свети Мина“ – Пловдив“ ЕООД. Става дума за целевото изразходване на средства, одобрени от Общинския съвет, както и за достъпа на гражданите до акушеро-гинекологична помощ, включително на социално уязвимите групи“, заяви Матеев.

По думите му, в представената от управителя проекто-програма за развитие на лечебното заведение за периода 2026–2029 г. е заложен алтернативен сценарий. Той предвижда трансформиране на АГО в гинекологично отделение и пребазирането му на База 1 на ул. „Иван Вазов“, а сградата на ул. „Весела“ № 3–5 да бъде преустроена в хоспис.

„Всичко това, заедно с протестната нота на медицинския персонал, поставя сериозни въпроси за прозрачността, икономическата обоснованост и финансовите последици от тези намерения“, допълни Матеев.

Общинските съветници от ПП-ДБ Веселка Христамян, Веселина Александрова и Борислав Матеев настояват за бързи и ясни отговори от администрацията на Община Пловдив.

„Очакваме да стане ясно дали тези структурни промени ще стабилизират финансово МБАЛ „Свети Мина“, или напротив – ще задълбочат проблемите. Настояваме да бъде представен подробен финансово-икономически анализ и бизнес план, както и разчет на необходимите капиталови разходи за преустройството на сградата на ул. „Весела“, включително при вариант за хоспис“, заяви Матеев.

От ПП-ДБ искат и оценка на пропуснатите ползи от евентуалното прекратяване на родилната дейност, както и на еднократните разходи за самото преструктуриране.

Според Матеев всякакви промени трябва да се правят след задълбочен анализ и при пълна прозрачност, тъй като финансовото състояние на болницата остава тежко. Той поставя и въпроса дали е поискано становище от Районната колегия на БЛС в Пловдив и настоява, ако има такова, то да бъде публично оповестено.

От Община Пловдив се очаква и информация за причините за масовото напускане на медицински специалисти в периода декември 2025 г. – май 2026 г.

„Необходимо е да се посочи броят на напусналите лекари, специализанти, акушерки и специалисти по здравни грижи, както и какви действия са предприети за диалог със служителите на АГО. Важно е също да стане ясно колко пациенти са били отказани или пренасочени през първите пет месеца на годината заради недостиг на персонал“, допълни Матеев.

Съветниците очакват своевременни отговори, за да бъдат избегнати негативни сценарии за развитието на лечебното заведение, което ще задълбочи финансовото му състояние.