GullivAir пуска директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго

Българската авиокомпания GullivAir ще започне редовни директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго през април 2026 г., след като успешно е преминала процедурите пред американските авиационни власти. В момента се водят финални преговори за слотове на летищата „Джон Ф. Кенеди“ и „О’Хеър“. Новината беше съобщена от вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов по време на националната дискусия за туризъм и въздушна свързаност.

Директните връзки със САЩ се очаква да разширят пазарите за българския туристически продукт, да улеснят бизнес контактите и да засилят културния обмен.

Караджов отбеляза, че въздушният трафик в страната продължава да расте. До края на 2025 г. се очаква летище София да обслужи 8,4 милиона пътници. За първите девет месеца на годината са преминали над 6,28 милиона пътници и са регистрирани повече от 51 хиляди самолетодвижения, което е ръст от 5% спрямо същия период на 2024 г. Морските летища Варна и Бургас също отчитат рекордни резултати – съответно над 1,5 и 1,8 милиона пътници, колкото през цялата предходна година.

Освен директните линии до САЩ, българските летища разширяват мрежата си с нови маршрути. Летище Пловдив ще открие международна линия до Милано, а през ноември и до Братислава. Нови полети ще свързват страната с Маракеш, Кишинев, Абу Даби и други европейски градове.

Изображение: Gullivair