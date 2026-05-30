„Детски панаир на занаятите“ в Пловдив
По повод Международния ден на детето — 1 юни, Регионална занаятчийска камара – Пловдив кани всички малчугани и техните родители на „Детски панаир на занаятите“. Събитието ще даде вълнуващ предпразничен старт на детските тържества на 31 май 2026 г. (неделя) на Улицата на занаятите — ул. „Стръмна“ №1, 1А, 2 и 3 в Стария град.
От 10:30 ч. до 16:30 ч. децата ще имат възможност да се докоснат до магията на българските традиции и да се включат в безплатни демонстрации и практически занимания, водени от опитни майстори-занаятчии.
По време на панаира ще бъдат представени традиционните занаяти, които се изучават в Занаятчийско училище – Пловдив:
· Художествена керамика- мозайки
· Художествена обработка на дърво и дърворезба
· Художествени тъкани – вертикален стан;
· Изработка на накити;
· Художествена керамика-грънчарско колело ;
· Иконопис;
· Пекарство и сладкарство;
· Художествени тъкани – плъсти;
· Рисуване върху стъкло;
· Художествено плетиво
Входът е напълно свободен!
В навечерието на най-чистия и весел празник — 1 юни, каним всички деца, които желаят да се потопят във вълшебството на творчеството, да учат, да създават с ръцете си и да се забавляват заедно с майсторите на Улицата на занаятите.
„Детски панаир на занаятите“ е част от проекта „Занаяти с бъдеще“ от Културния календар на града за 2026 г. и се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и ХОЛДИНГ КЦМ 2000.