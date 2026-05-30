„Детски панаир на занаятите“ в Пловдив

По повод Международния ден на детето — 1 юни, Регионална занаятчийска камара – Пловдив кани всички малчугани и техните родители на „Детски панаир на занаятите“. Събитието ще даде вълнуващ предпразничен старт на детските тържества на 31 май 2026 г. (неделя) на Улицата на занаятите — ул. „Стръмна“ №1, 1А, 2 и 3 в Стария град.

От 10:30 ч. до 16:30 ч. децата ще имат възможност да се докоснат до магията на българските традиции и да се включат в безплатни демонстрации и практически занимания, водени от опитни майстори-занаятчии.

По време на панаира ще бъдат представени традиционните занаяти, които се изучават в Занаятчийско училище – Пловдив:

· Художествена керамика- мозайки

· Художествена обработка на дърво и дърворезба

· Художествени тъкани – вертикален стан;

· Изработка на накити;

· Художествена керамика-грънчарско колело ;

· Иконопис;

· Пекарство и сладкарство;

· Художествени тъкани – плъсти;

· Рисуване върху стъкло;

· Художествено плетиво

Входът е напълно свободен!

В навечерието на най-чистия и весел празник — 1 юни, каним всички деца, които желаят да се потопят във вълшебството на творчеството, да учат, да създават с ръцете си и да се забавляват заедно с майсторите на Улицата на занаятите.

„Детски панаир на занаятите“ е част от проекта „Занаяти с бъдеще“ от Културния календар на града за 2026 г. и се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и ХОЛДИНГ КЦМ 2000.