Пловдив посреща най-добрите юноши и девойки на България в тениса

12:02ч, събота, 30 май, 2026
Най-добрите млади състезатели на България до 16 г. се изправят един срещу друг в държавен турнир на кортовете на Тенис клуб „Макс про“ на Гребна база.

Двубоите започват с квалификации този уикенд, а основната схема стартира следващата седмица. Очакват се 70 от най-добрите състезатели на България при юношите и девойките да се включат в Държавното лично първенство по тенис на открито, а победителите и финалистите ще получат място на Европейско лично първенство в Парма, Италия през септември и Европейско отборно първенство в Латиано, Италия през юли тази година.

Всички любители на тениса са добре дошли да наблюдават двубоите.

Програма:

30.05 – 01.06 – Квалификации

01.06 – 06.06 – Основна схема

03.05. – Финал смесени двойки

04.06. – Финали двойки

05.06. – Полуфинали сингъл

06.06. – Финали сингъл

