Място за първото в Пловдив гробище за домашни любимци трябва да избере общината и да стартира проект за реализирането му. С това се ангажира кметът Костадин Димитров на тазседмичното заседание на общински съвет.

Градоначалникът прие предложение на съветниците от Съединени за Пловдив в капиталовите разходи за годината да бъдат предвидени пет хиляди евро за изработване на ПУП за гробище за домашни любимци- нещо, което липсва в града. Сега гробове на кучета и котки могат да бъдат видени на всякакви места в Пловдив- тепета, паркове, зелените зони край река Марица и дори бреговете в коритото й.

Желанието на общинските съветници гражданите да има къде регламентирано да погребват любимците си бе споделено и от Костадин Димитров, като в рамките на календарната година трябва да бъде посочен подходящ за това терен и да бъде изготвен устройствен план за него. След това обаче идва по-сложното- самото изграждане на траурния парк за животни. Едва ли в този мандат той ще бъде реализиран.