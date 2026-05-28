В извънреден порядък местния парламент прие разчета на Община Пловдив за капиталови разходи за 2026г. на стойност 95 милиона евро. Това се случи на извънредна сесия на общински съвет, стартирала веднага днешното редовно заседание по точките от дневния ред. Така прогнозните разчети за финансиране на капиталови разходи, внесени като предложение от кмета Костадин Димитров в ситуация на удължен бюджет в крайна сметка бяха гласувани. По-рано през деня мнозинството се пропука и предложението на градоначалника не мина, но в късния следобед това бе поправено.

„Ако този разчет не се приеме ще спре нормалната дейност на общината, включително изплащането на заплати, и няма да може да се ползва целевата субсидия от държавата“, обясни на съветниците директорът на отдел Финансова политика в администрацията Виктория Чавдарова. Повечето от старейшини се вслушаха в думите й и 30 от тях подкрепиха предложението, 11 се въздържаха, а петима бяха против.