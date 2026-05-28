Плащаме 4 милиона евро повече за почистването на града

17:40ч, четвъртък, 28 май, 2026
4 милиона евро повече спрямо миналата година ще плати през 2026г. за почистването на града пловдивския данъкоплатец. Общата план сметка за сметта ще е близо 40 милиона евро, като тя бе подкрепена с гласовете на 27 съветника в местния парламент.

В тези 4 млн. евро са предвидени 2 млн. евро са нови контейнери за смет за районите, като тези Тракия. Те вече са поръчани след проведена обществена поръчка и се очаква съвсем скоро да се появят по улиците в кварталите.

Сумата за почистването за града се завишава без да се вдига такса смет.

